Estate, stagione di centenari 

Teulada è un paese per vecchi. Nel 2024 altri due nuovi centenari. Il 7 luglio ha compiuto un secolo di vita Giulio Marras. A fine novembre lo farà Annunziata Lai. Il 9 luglio ha compiuto 107 anni Pietrino Culurgioni, vecchio capraio, il primo teuladino a raggiungere quel traguardo (prima di lui due donne). Alla fine del mese di giugno aveva compiuto 101 anni Pierina Calamida e il 17 agosto compirà 101 anni Stefano Ballisai, il più vecchio sottufficiale dell’Aeronautica miitare. Poi ci sono Antonio Tanas (102), Antonietta Ledda (103), Pierina Calamida (101), Efisio Taccori (100) e Grazia Angioni (101). In tanti compiono gli anni tra l’estate e novembre.

La storia

Esemplare la storia di Giulio Marras: la sorella maggiore Bardilia, era morta nel 2018 all’età di 106 anni. I geni dicono che Giulio Marras conta su altri cinque centenari nella sua famiglia. «La genetica, cioè il portato dei geni di un gruppo», sostiene Paolo Francalacci, genetista dell’Università di Cagliari, «consiglia studi più approfonditi, per i quali servono appositi screening della popolazione, in vista di future verifiche, che diano anche risposte sull’attuale diffondersi di malattie con frequenze allarmanti».

«Tutti questi vecchi», dice il sindaco Angelo Milia, portando gli auguri del paese al vecchio Culurgioni, «sono i testimoni viventi di un primato di salute nell’età avanzata che ci rende orgogliosi e ci impongono di mantenere il paese all’altezza delle sue aspettative, per protezione dei luoghi e qualità ambientale».

Il ruolo sociale

Si tratta di un buon nome per un paese che tiene ai suoi vecchi, con famiglie accoglienti e una comunità inclusiva, che non si stanca di considerarli parte importante di un passato al quale Teulada si sente fortemente radicata. A questi portatori di memoria e di salute si deve molto e lo dimostra l’affetto e la considerazione che viene riconosciuta alle famiglie che non sentono il vecchio un peso, ma un protagonista partecipe alla vita degli altri.

Lo studio

Nel novembre del 2023, a conclusione dello studio avviato nel 2012 a Teulada da Giovanni Mario Pes dell’Università di Sassari, era stato attribuito il certificato di Blu zone. Pes, scopritore della Blu zone dell’Ogliastra, era arrivato a Teulada richiamato dalla presenza di 7 centenarie nel 2012, senza nessun uomo. Da dieci anni i dati anagrafici del Comune di Teulada sono stati riversati agli studiosi, medici e demografi, i quali, alla fine del 2023, hanno potuto dichiarare Teulada Comune longevo, sulla base dei censimenti dal 1858 in poi.

