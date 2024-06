Estate sicura, servono più bagnini  

Spiagge già affollate di bagnanti ma il servizio di salvamento è ancora in alto mare. La tragedia di sabato a Is Arenas, dove ha perso la vita un turista tedesco, ripropone con urgenza la questione della sicurezza lungo le coste oristanesi. Le amministrazioni comunali stanno organizzando il servizio fra mille difficoltà dovute alla carenza di fondi e alla mancanza di operatori specializzati.

I rischi

I sette chilometri di Is Arenas sono indubbiamente fra i più insidiosi a causa delle correnti che quando soffia il maestrale rendono quelle acque proibitive. Ma non è da meno la costa di San Giovanni di Sinis ma anche i tratti dopo Santa Caterina verso Bosa. Zone in cui, vigilanza a parte, sono d’obbligo prudenza e buon senso e, come ricordano dalla capitaneria di porto, va da sè che in certe condizioni meteo-marine è preferibile non entrare in acqua.

La stagione

Nelle scorse settimane durante un vertice in prefettura era emerso che la macchina organizzativa era già partita in tutti i Comuni per la sicurezza in mare nei mesi a più alta affluenza di bagnanti e turisti. Il 22 maggio scorso la Regione ha assegnato le risorse alle amministrazioni costiere e anche per quest’anno dovrebbero essere confermate le postazioni dei bagnini nei litorali di Cuglieri, Cabras, Oristano, Arborea, Santa Giusta, San Vero Milis e Narbolia, sul modello adottato la scorsa estate. Non è chiarissima la data di avvio perché se la normativa regionale è esplicita relativamente agli stabilimenti privati (dal 15 giugno al 15 settembre), è più controversa sulla sicurezza nelle spiagge libere (si parla di stagione balneare estiva dal 1 aprile al 31 ottobre). Di fatto i Comuni costieri stanno cercando di partire subito. «Stiamo per bandire l’appalto del servizio, ormai è imminente – spiega il sindaco di Narbolia Gian Giuseppe Vargiu – Vorremmo organizzarlo come lo scorso anno con le moto d’acqua perché in un mare come quello di Is Arenas serve un sistema specializzato. Purtroppo al momento non abbiamo trovato nessuna ditta disponibile». Un servizio costoso (20 mila euro al mese) tanto che il Comune dovrà impegnare anche fondi del proprio bilancio. «Abbiamo chiesto più volte alla Regione di attivare un Piano di protezione civile per la sicurezza in mare e soprattutto di assegnare i fondi anche in base alla pericolosità della costa» aggiunge Vargiu. In sintonia il sindaco di Cabras Andrea Abis che sta organizzando il servizio nel Sinis. «I fondi ci sono, bisogna trovare operatori specializzati e l’anno scorso non è stato semplice».

