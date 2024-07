Estate sicura, Regione in campo  

Sette moto d’acqua e tre gommoni per garantire la sicurezza a mare, mentre i quattro pick-up consegnati verranno utilizzati per l’antincendio. I mezzi acquatici e di terra sono stati affidati ieri alle associazioni sarde di volontariato, chiamate a raccolta al Centro servizi di Macchiareddu, dove ha sede il coordinamento regionale della Protezione civile.

Le moto d’acqua e i gommoni rientrano in un accordo che la Giunta ha siglato con il Sisb, il Sistema di salvamento balneare che opera nei Comuni costieri. Alla consegna ha infatti partecipato l’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi, cui spetta anche la super visione della Protezione civile, guidata da fine giugno dal nuovo direttore generale Mauro Merella. Laconi e il dg hanno sottolineato «l’importanza della formazione costante dei volontari», per cui si attiverà anche la stessa Regione «attraverso la futura Scuola di Protezione civile».

Per il sistema di salvamento, quest’anno è stato incrementato di 900mila euro lo stanziamento destinato ai Comuni costieri, «per un totale di due milioni e 400mila euro – hanno spiegato dalla Regione -, mentre negli anni precedenti non si era superato il milione e 800mila euro». Inoltre, «la tempistica tra la delibera di Giunta e l’assegnazione dei contributi è stata più che dimezzata, immediata invece l’istruttoria», sempre rispetto al passato. «Considerando che la scadenza per le richieste dei finanziamenti era lo scorso 7 giugno, sui sessantatré Comuni costieri che hanno presentato la domanda, ventisei sono già stati liquidati con un’anticipazione pari al 70 per cento, per trentuno la procedura è in corso».

Queste le organizzazioni di volontariato che hanno preso in consegna la moto d’acqua: Era Alghero, Era Olbia, Misericordia Capoterra, New Life Sassari, Prociv Arci Oristano, Sosago Gonnesa, Vo.S. Ma. Sassari. Concordata anche la disponibilità di un ottavo mezzo acquatico che andrà alla Guardia costiera ausiliaria di Budoni.

Ieri la mattinata al Centro servizi della Protezione civile si è conclusa con il passaggio di mano dei quattro pick-up con «modulo polivalente per l’antincendio boschivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA