Estate sicura in Costa Verde: farmacia e nuovi defibrillatori 

Stagione balneare sulla Costa Verde: arrivano un dispensario farmaceutico e nuovi defibrillatori. Il Comune di Arbus ha anticipato i tempi per un’estate sicura lungo il litorale, da S’enne ‘e S’arca a Scivu, per offrire due servizi importanti.

«La Regione – dice l’assessora alla Sanità, Sara Vacca – ha risposto alla nostra richiesta autorizzandoci all’apertura di una farmacia a Torre dei Corsari, il villaggio più popolato, dove il presidio potrà così venire incontro alle richieste dei proprietari delle case al mare e dei turisti che nei mesi estivi affollano il posto. Si spera, da giugno a settembre. Intanto va avanti l’impegno per garantire la guardia medica turistica». La titolare è la società “Terralba 3 Tanca Marchese”, una delle 3 disponibili che la Regione ha scelto perché la più vicina, 35 chilometri, la stessa che ha prestato l’assistenza lo scorso anno. Inoltre, grazie a fondi regionali, il Comune ha acquistato nuove attrezzature per il servizio di salvamento a mare e sette defibrillatori, che si aggiungono a quelli già in uso.

«L’investimento – ricorda l’assessore alla Protezione civile, Simone Murtas – rientra in una strategia più ampia volta a rafforzare la capacità di intervento in situazioni di emergenza. L’importanza di dispositivi salvavita è stata dimostrata in diverse circostanze. In occasione di una festa, un uomo, colto da malore vicino all’anfiteatro comunale Sandro Usai, fu salvato grazie alla preparazione di due volontari e alla disponibilità di un defibrillatore». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA