Estate sicura fra salvamento e regole 

Estate alle porte e dalla capitaneria di porto di Oristano arriva puntuale l’ordinanza balneare per la sicurezza nei litorali di Cuglieri, Narbolia, San Vero Milis, Riola Sardo, Cabras, Oristano, Santa Giusta, Arborea, Terralba e Arbus. Ieri intanto in prefettura si è svolto un vertice con assessori regionali, sindaci e forze dell’ordine per definire l’organizzazione del servizio di salvamento a mare. I sindaci hanno confermato le postazioni di bagnini in tutti i litorali, supportate da moto d’acqua. Anche quest’anno sarà attivato

il presidio acquatico dei vigili del fuoco nel litorale di Cuglieri, che includerà anche le coste di Narbolia. Sarà garantito il supporto dell’unità aero navale della Guardia di finanza e della squadra nautica della Questura. L’assessore regionale all’Ambiente ha assicurato la disponibilità di risorse in bilancio con una pianificazione triennale (circa 2 milioni e mezzo annui da ripartire a tutti i comuni costieri). I contributi saranno già disponibili nei prossimi giorni, parametrati all’estensione delle spiagge, ma si sta lavorando ad un diverso criterio di ripartizione che tenga conto della pericolosità dei litorali.

ll comandante della capitaneria Andrea Chirizzi nell’ordinanza ricorda le varie norme che disciplinano le attività lungo la costa.

