Estate sicura, è caccia ai bagnini  

I comuni litoranei del Montiferru e Planargia sono in attesa delle risorse della Regione per mettere a punto il servizio, fondi saranno integrati con quelli comunali. Purtroppo alle difficoltà di trovare bagnini si sommano anche i ritardi nell’erogazione dei contributi regionali che giungono sempre a luglio inoltrato e questo spesso determina lo slittamento dell’avvio del salvamento. Dalla Regione l’anno scorso sono giunti a Cuglieri poco più di 19mila euro, a Narbolia 22mila, a Tresnuraghes oltre 23mila, a Bosa 34mila. Risorse indispensabili per garantire la fruibilità degli arenili e del mare, i servizi di salvamento e la prevenzione del rischio balneare.

«Ne occorrerebbero tra i 50 e i 60 per gestire tutte le spiagge oristanesi, purtroppo tanti sardi preferiscono fare le stagioni in altre riviere italiane, meglio remunerate», spiega Anna Marcello direttrice del Salvamento a Mare di Oristano-Bosa e consigliera nazionale della Società salvamento di Genova. Attualmente, nel corso iniziato a marzo a Oristano, ci sono appena 6 iscritti che «andranno ad aggiungersi a quelli che hanno conseguito il brevetto gli anni scorsi. Tuttavia, nonostante le difficoltà, ogni anno riusciamo ugualmente a garantire il servizio di salvamento sia reclutando bagnini più anziani, over 35, sia operatori di altre province. Ci aiutiamo vicendevolmente tra le diverse sezioni isolane», aggiunge Marcello.

Cercansi bagnini in provincia di Oristano. La figura principe dell’estate, capace di salvare vite umane e di assicurare una vacanza serena, scarseggia. La stagione delle vacanze è alle porte e necessita di programmazione per il salvamento a maree per evitare di ritrovarsi impreparati.

Le necessità

I fondi

Il servizio

«I bagnini dei nostri corsi oltre a garantire il monitoraggio costante in acqua e in spiaggia, sanno praticare anche il salvamento con defibrillatore Dae e rianimazione cardio-polmonare, BLSD, riconosciuta dal Ministero» aggiunge Marcello. Il servizio partirà entro luglio e durerà fino a settembre in alcune località. «L’anno scorso abbiamo avuto difficoltà a reperire le risorse umane necessarie, a stagione inoltrata ci siamo riusciti, fornendo un servizio solo da metà luglio fino al termine della stagione a Santa Caterina e Is Arenas» ha ricordato il sindaco di Cuglieri Andrea Loche. A Tresnuraghes il servizio è stato attivato a Porto Alabe: «C’è stata qualche problema iniziale ma alla fine tutto è andato bene. Quest’anno cercheremo di migliorare», precisa il sindaco Gianluigi Mastinu. Anche a Bosa il servizio sarà garantito. «L’anno scorso siamo riusciti ad attivare una torretta in più assicurando il servizio tra S’Abba druche, Bosa Marina e Turas, integrato anche dagli stabilimenti privati – precisa il sindaco Piero Casula – stiamo definendo il piano per la stagione in arrivo».

