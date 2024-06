Estate ricca di eventi in via Majore 

La città è preoccupata. Nuoro s’interroga, su quell’evento annunciato pochi mesi fa con toni trionfalistici e sulla carta in programma il prossimo luglio, dal 24 al 28. «Al momento di questa Europeade non sappiamo nulla», commenta Gianluca Deriu, direttore provinciale di Confcommercio. «Comunque, noi ci speriamo ancora perché se non si dovesse fare sarebbe un grave danno». Salvatore Piredda, presidente del Centro commerciale naturale Corso Garibaldi, puntualizza: «Siamo spiazzati, regna l’incertezza. Tuttavia, ci siamo mossi in autonomia e abbiamo allestito un ricco calendario di eventi per animare il centro storico, a prescindere. Nelle prossime ore sveleremo tutto, si parte già la prossima settimana».

Sogno e incertezza

Dal cuore del capoluogo invocano l’evento dal respiro internazionale, quella manifestazione folcloristica che potrebbe portare in città quasi tremila figuranti e ingenti ricadute. «La cosa incredibile è che a oggi non sappiamo nulla - prosegue Deriu -. Si farà, non si farà: tutto tace. Le poche informazioni in nostro possesso, e anche questo è paradossale, le abbiamo dagli organi di informazione. Riteniamo questo appuntamento fondamentale per il tessuto economico locale. Potrebbe generare un “effetto leva” notevolissimo. Se da una parte i pasti sono garantiti, e si ripercuotono sulla città, dall’altra queste tremila persone dovranno vivere Nuoro per quattro giorni, con ricadute facilmente intuibili». Deriu precisa: «Noi commercianti non siamo stati contattati. L’ottimismo, comunque, resta in piedi. Ci speriamo davvero, sarebbe una bella visibilità. Una boccata d’ossigeno per le attività commerciali».

Oltre il folclore

L’appuntamento con le danze e i balli tipici, con quel tocco di internazionalità, intriga parecchio ma l’incertezza pervade le vie del capoluogo. In pochi sperano nel lieto fine: il tempo stringe, gli aspetti organizzativi da sistemare sono molteplici. «Noi vogliamo l’Europeade, su questo non ci piove. Tuttavia, ci siamo mossi in maniera indipendente e abbiamo allestito un bel calendario estivo di eventi per animare il Corso - dice Piredda -. Sono settimanali, si parte già la prossima settimana. Spaziamo dallo shopping alla socialità, passando per la musica e i nostri amici a quattro zampe. Il Corso deve essere una vetrina».

