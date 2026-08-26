Estate putzese all’ultimo atto con la sfilata 

“L’estate putzese 2026” finisce sabato con una sfilata di moda. Centinaia i cittadini che, in questi due mesi di iniziative, divisi in rioni hanno formato le squadre Cina, Vaticano, Brasile e Corea sfidandosi in una ventina di sport e cultura scelti dal Comune di Decimoputzu. Durante la serata sarà indicata la squadra vincitrice.

Tutta la manifestazione è stata seguita dai consiglieri comunali Ivo Corona, Roberto Pirisi, Lara Magaletti, Claudia Piras e Marika Piscedda «che si sono impegnati per mesi senza usufruire delle ferie, in modo da garantire il regolare svolgimento della manifestazione», sottolinea il sindaco Antonino Munzittu: «Ogni squadra ha un capitano del rione scelto prima dell’inizio della sfida e sono i referenti dell’amministrazione». Ma «la cosa importante non è vincere le sfide quanto lo spirito». Un modo «di impegnare i ragazzi con qualcosa di positivo. La cosa che ci interessa di meno è la vittoria». (l. e.)

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