Estate positiva ma servono più voli 

Alghero si conferma ancora una volta destinazione chiave con un indice di occupazione che raggiunge il 78.98% contro il 73.18% del 2023. Ma resta la necessità di potenziare i collegamenti dell’aeroporto della Riviera del Corallo con il nord e il centro Europa «ancora troppo isolato dal nord ovest dell’Isola». È il commento, a margine dei dati, del presidente Federalberghi-Confcommercio di Sassari, Stefano Visconti: «Lo scalo di Alghero potrebbe risultare attrattivo per quelle compagnie aeree che volessero pensare all'introduzione anche graduale di ulteriori collegamenti da Germania, il nostro primo mercato, e Nord Europa, visto che si tratta di mercati maturi e ciò potrebbe favorire il fattore di carico di passeggeri e merci delle macchine in servizio».

I dati elaborati dall’associazione, con riferimento al periodo maggio-settembre, registrano un indice di riempimento delle camere d’albergo molto positivo avendo raggiunto quota 75.37% contro il 69.05% del 2023 e il 75.09% del 2022. «La rilevazione, estesa alle strutture ricettive alberghiere di Sassari, Stintino, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Valledoria, Sorso ed aree interne sottese al Golfo dell'Asinara – commenta Visconti- confortano gli operatori di settore e mettono in luce una performance in miglioramento di sei punti percentuali rispetto al 2023 e in linea con il 2022». (m.p.)

