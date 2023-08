Estate piena e torrette vuote 

Qualche bagnante le utilizza per sfruttare l’ombra. I bambini invece ci salgono per giocare. Le quattro torrette in legno installate lungo la costa del Sinis a tutto servono tranne che a ospitare le maglie rosse. Tra dieci giorni è Ferragosto e i bagnini lungo il litorale cabrarese non sono ancora arrivati. Sembra uno scherzo, ma in realtà non lo è. Per di più da oggi è in arrivo forte vento e mareggiate. Ecco perché il sindaco di Cabras fa un appello ai bagnanti: “Chiedo massima prudenza. In caso di necessità in acqua non c’è nessuno che può intervenire”. Insomma, il pericolo è dietro l’angolo.

Le risorse non spese

I 36 mila euro finanziati dalla Regione per il salvamento a mare sono ancora nelle casse del Comune .«A una gara aveva partecipato una cooperativa che poi però ha deciso di non offrire il servizio - ricorda Abis - Poi un’altra invece, contattata dai nostri uffici, ha chiesto cifre esorbitanti. Per questo non abbiamo accettato l’offerta. Noi di tasca nostra non possiamo stanziare un euro». Abis però se la prende con la Regione: «Il programma del salvamento a mare deve essere considerato in maniera diversa, a partire dalla predisposizione di un piano strutturato che dovrebbe mappare le spiagge a maggiore pericolosità, per le quali il servizio dovrebbe essere sostanzialmente obbligatorio e non lasciato alla volontà o ai bilanci insussistenti degli enti locali. Così come certamente diversa dovrebbe essere la tempistica di attribuzione del contributo finanziario che non può avvenire a giugno».

Le torrette

Abis poi ricorda che la costa del Sinis è lunga 40 chilometri e che le risorse stanziate non sono abbastanza: «Se per ipotesi organizzassimo il servizio in modo eccellente, quindi con almeno dieci postazioni, in soli tre mesi di attività, dal 15 giugno al 15 settembre, sarebbe richiesta una spesa inaccessibile per il bilancio comunale, arrivando a superare i 300 mila euro, dato che ogni torretta di salvamento costa più di 10 mila euro al mese. Cifre spropositate a fronte di un finanziamento regionale che è rimasto invariato. Ad ogni modo spero che gli uffici riescano a realizzare rapidamente l’affidamento». Intanto i bagnanti sono in balia delle onde. E chissà se i soldi a fine estate ritorneranno nelle casse della Regione.

