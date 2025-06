Estate nell’isola di San Pietro tra sport, musica e tradizioni 

C’è lo sport ma anche la musica e la tradizione per “L’estate sull’isola” 2025 del mese di giugno a Carloforte, programma organizzato dall’amministrazione comunale con le associazioni locali. Si comincia venerdì con la presentazione del libro “La stanza illuminata”, di Marianna Meles, a cura della libreria Tesoro dell’Isola, alle 19,30. Dalla cultura allo sport: il 14 è prevista la Special Class Cycling, in piazza Repubblica a partire dalle 17,30. Per il solstizio d’estate, il 21 giugno, l’associazione Botti di Schoggiu ha organizzato “Parole e poesie nella notte del solstizio”, alle 21 nel Giardino di Note. Per lo stesso giorno è previsto un appuntamento sportivo, la San Pietro Cup che propone il periplo dell’isola per barche cabinate e a vela latina, a cura di Avas e col patrocinio del Comune. Il 23 spazio alla commedia dialettale con “A notte di San Gian Battista”, più canti della tradizione a cura del Comitato Spontaneo San Gian Battista, Bettj e la Nuova Casciandra, gruppo “Le serenate”.

Per il 25 e il 26 i Marina d’Italia, sezione di Carloforte, organizzano una commemorazione della figura di Fortuna Novella. Il 27 e il 28, alle 19 nella biblioteca comunale, saranno presentati due libri: “Un Ferragosto”, di Giovanni Follesa, e “Pensieri effimeri racconti sospesi” di Antonella Rivano. Il 29 Carloforte celebrerà San Pietro con la processione religiosa e lo spettacolo pirotecnico.

RIPRODUZIONE RISERVATA