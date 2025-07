Estate marese, feste e giochi a Torre delle Stelle e in centro 

«Vieni a vivere i sapori, profumi e la convivialità del nostro territorio». È questo lo slogan della Pro loco di Maracalagonis per le sue manifestazioni più importanti della “Estate marese” e sul litorale di Torre delle Stelle. In aggiunta, poi tante altre manifestazioni con giochi in piazza e tanto altro. Il 9 agosto il parco giochi della via Sagittario ospiterà una serata sotto le stelle con i migliori vini del territorio, tra degustazioni, musica dal vivo e buona compagnia.

Il 6 e il 7 settembre, verrà riproposta la “Sagra de su pani e sa tomata”, altra attesissimo appuntamento in paese a Maracalagonis con stand e tante altre iniziative mirate a far conoscere la bontà di due prodotti tipici come il profumato pane fatto in casa e cotto al forno e il pomodoro tipico (Sa tomata marese), che in passato ha avuto più di un riconoscimento ufficiale e che continua ad essere coltivato per la gioia dei palati più fini. Altro appuntamento della Pro loco è previsto per l’undici ottobre, sempre in paese, con la Festa della birra. Tutte manifestazioni che hanno sempre negli anni scorsi calamitato l’attenzione di turisti e villeggianti.

Tante le altre manifestazioni programmate per queste estate con giochi vari e altri appuntamenti anche per i più piccoli. Manifestazioni programmate con la collaborazione del Comune. (ant. ser.)

