Estate insieme, domani la festa finale  

L’estate in piazza IV Novembre finisce domani, con l’ultimo appuntamento della rassegna che si chiama, appunto, “Estate in piazza IV Novembre”, organizzata dalla cooperativa Laurus insieme al Comune.

Dalle 17,30 alle 20,30 ci sarà una grande festa intergenerazionale, per bambini, familiari e anziani con musica e intrattenimento. E negli spazi della piazza tornerà anche il mercatino delle pulci, con le bancarelle dei bambini che potranno scambiare e vendere dei piccoli oggetti.

La rassegna che aveva preso il via il 2 agosto, ha lo scopo di rivitalizzare lo spazio nel cuore del centro storico dove ogni giorno si riuniscono soprattutto tanti anziani che si sfidano in agguerrite partire a carte accompagnate dalla musica di vecchie radioline. Tante però anche le iniziative per i giovanissimi in modo appunto da favorire questo scambio intergenerazionale, dal torneo di biliardino appunto al mercatino delle pulci.

Iniziative e animazione erano state programmate anche al parco Matteotti.Questa settimana riprende anche la rassegna “Si Ghetat custui bandu” organizzata a Sa dom’e Farra, dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu insieme a Nodas, Femminas e Boxis Campidanesas: domani alle 19,30 si riparte con il laboratorio sartoriale.

