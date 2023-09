Estate infinita, un altro mese di teatro, musica, arte e sport 

L’estate a Carloforte, continua anche a settembre con spettacoli musicali e appuntamenti culturali. Lunedì, in concomitanza con l’anniversario dell’eccidio di Buggerru del 1904, al cineteatro Cavallera alle 21,30 verrà messo in scena il monologo Eva e Petra, in compartecipazione con il Cammino Minerario di Santa Barbara, il Comune e Girasogni, un’opera sull’eccidio e lo sciopero generale. In scena Fabrizio Passerotti, con la regia di Giulia D’Agostini, testo di Gianni Loy e disegni di Fabrizio Del Casino.

Il 7 settembre invece il cineteatro Mutua ospiterà l’undicesima edizione del festival internazionale della chitarra, una serata articolata in due parti con artisti del circuito musicale internazionale. L’8 settembre, in piazza Repubblica a partire dalle 21, sarà la banda musicale di Carloforte ad esibirsi con “Concerto d’Estate”. Settembre a Carloforte è anche il mese delle “residenze artisti”con il Progetto Rizomi: dall’11 al 26 la Compagnia Klak Stories for Artist proporranno “Un uomo una pietra”, laboratorio visuale di fotografia, videografia e grafica, mentre dal 22 al 28 settembre Progetto Rizomi propone “Eleonarae” dell’artista Rachele Montis.

Il 15,16 e 17 settembre, nella calata Mamma Mahon, le associazioni sportive di Carloforte proporranno lezioni e dimostrazioni: venerdì dalle 18, sabato e domenica dalle 10. Ancora un appuntamento il 22 settembre, alle 18,30 all’Ex Me, con un evento dedicato alla figura di Angela Borghero.

