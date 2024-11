Estate infinita, novembre al mare 

Luci e colori tipici delle giornate estive, quelli regalati nei giorni scorsi da Cala Goloritzè ai tanti turisti che hanno deciso di passare il ponte di Ognissanti a Baunei e dintorni. Temperature primaverili e mare calmo hanno fatto registrare numeri significativi anche nelle strutture ricettive e nei ristoranti. Un fine settimana di inizio novembre decisamente fuori dalla norma, sia per il clima estivo, con punte di 24 gradi nella giornata di ieri, sia per il via vai di escursionisti, italiani e stranieri, che hanno animato il centro montano in queste sere che di autunnali hanno ben poco.

Ticket

«Ieri si è concluso il servizio di assistenza e riscossione ticket nella spiaggia di Goloritzè e quello offerto dagli infopoint - spiega il sindaco Stefano Monni - che quest’anno, per la prima volta, sono stati operativi fino al 3 novembre. Per l’anno prossimo, viste le presenze registrate tra ottobre e i primi di novembre, sarà opportuno prendere in considerazione l’ipotesi di prolungare fino a metà novembre la durata dei servizi finanziati con il ticket riscosso a Goloritzè e lungo la costa».

La stagione 2024 tra Baunei e Santa Maria Navarrese va in archivio con numeri da record, lungo la costa e nell’entroterra, e se ormai il trekking Selvaggio Blu registra il tutto esaurito già a inizio stagione al momento di prenotare i bivacchi, è sempre più evidente la capacità attrattiva dei tanti sentieri facilmente percorribili che si sviluppano dall’altopiano di Golgo verso le spiagge.

Tassa di soggiorno

I numeri registrati hanno portato l’amministrazione comunale a prendere in seria considerazione l’introduzione, sin dal prossimo mese di gennaio, della tassa di soggiorno, obolo che negli ultimi anni è stato varato in tante località della Sardegna e già operativo in altri Comuni ogliastrini. «In un incontro pubblico con gli operatori abbiamo presentato a grandi linee il progetto della tassa di soggiorno - rimarca il sindaco Monni - e stiamo già lavorando alla programmazione della stagione 2025».

