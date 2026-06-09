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10 giugno 2026 alle 00:32

Estate in vista, i finanzieri donano il sangue  

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Un gesto concreto che si ripete nel tempo e rafforza il legame con la comunità. Ieri i finanzieri della caserma “Efisio Satta”, sede del Comando Regionale Sardegna, hanno aderito con entusiasmo a una nuova giornata di donazione del sangue. La raccolta assume un significato ancora più rilevante in prossimità dell’estate, periodo nel quale l’incremento delle presenze sul territorio e la riduzione delle donazioni rendono ancor più importante garantire adeguate scorte per far fronte alle esigenze degli ospedali e dei centri trasfusionali. Obiettivo principe dell’evento la volontà di rafforzare l’autonomia dell’Isola nella disponibilità di sangue ed emoderivati, riducendo il ricorso ad altre regioni e assicurando una risposta sempre più efficace e tempestiva alle necessità del sistema sanitario sardo.

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