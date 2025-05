Estate in città, il gran finale con Renga 

Francesco Renga: è stato ufficializzato ieri il nome dell’artista che il 7 settembre, in piazza Roma, coronerà la stagione degli eventi estivi a Carbonia. Sino a oggi si conoscevano i nomi che apriranno la stagione sabato 7 giugno: Albano (anche lui in piazza Roma all’interno della 19ª edizione di “Sulcis Iglesiente Espone”) ed Emis Killa (che qualche ora più tardi si esibirà nella grande miniera di Serbariu all’interno del cartellone Mine Summer Fest). All’ex cantante dei Timoria il compito di chiudere la stagione con una data del suo tour “Angelo - Venti”, che celebra i 20 anni della canzone che nel 2005 vinse il festival di Sanremo.

La prima volta 17 anni fa

Quello di Renga, bresciano di chiare origini sarde (il padre è nativo di Tula) è un ritorno: il 23 agosto 2008 infiammò le oltre 2.500 persone che affollavano l’area concerti della grande miniera di Serbariu. Dopo 17 anni, a fare da palcoscenico al suo spettacolo a ingresso gratuito sarà piazza Roma, che negli ultimi anni si sta riproponendo come luogo principale degli spettacoli in città. Nel corso della sua performance Renga ripercorrerà la sua carriera attraverso i suoi più grandi successi (fra cui “Il mio giorno più bello del mondo” e “Tracce di te”) per celebrare insieme ai fan un momento di festa e allegria.

Gli altri appuntamenti

La stagione estiva di Carbonia è già ricca di altri nomi importanti, che vanno dalla musica, alla narrativa, al giornalismo, senza dimenticare il teatro. Seppur ancora non ufficiali si danno quasi per certi i nomi di Anna Tifu, Sergio Rubini e Francesco Paolantoni ad animare le notti a Monte Sirai.

Grande attesa anche per la nuova edizione della rassegna letteraria “Carta Carbonia” che dopo l’edizione numero 0 dell’anno scorso promette grandi ospiti. In attesa di una presentazione ufficiale sembrano scontati i nomi di Andrea Scanzi, Gad Lerner, Barbara Serra e altri ancora. Quest’anno inoltre farà ritorno in città Liberevento con due appuntamenti uno a Bacu Abis e uno a Cortoghiana. A questo si affiancheranno anche altri appuntamenti come “Nottinsieme” e “In Centro tra food e Sound” che animeranno le notti del mercoledì e del venerdì. Ma a quanto pare potrebbero arrivare nuove sorprese.

I soldi in cassa

Il sindaco Pietro Morittu non nasconde la soddisfazione: «Abbiamo partecipato a un bando regionale per 150 mila euro per l’organizzazione di due eventi. Uno è il concerto di Renga, per il secondo stiamo definendo i dettagli e appena possibile lo renderemo pubblico. “Sulcis Iglesiente espone” si conferma come apertura della stagione estiva che l’amministrazione comunale intende allungare il più possibile con eventi di qualità e capacità di attrazione».

