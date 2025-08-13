“Estate in centro città” fa il pieno di turisti 

Vetrine illuminate, negozi aperti fino a mezzanotte, musica e spettacoli. La scommessa del Centro commerciale naturale è stata vinta: “Estate in centro città”, la manifestazione organizzata dagli operatori, è stata un successo. Nonostante quest’anno la formula fosse un po’ diversa rispetto al passato e siano mancato il sostegno della Confcommercio, l’iniziativa è andata alla grande. «Noi ci abbiamo provato e siamo molto soddisfatti – commenta la presidente Rita Musso – nel nostro piccolo abbiamo cercato di animare il centro storico nelle sere d’estate e il movimento non è mancato. Poi ci sono negozi che possono aver lavorato meglio di altri per via dei saldi, ma nel complesso è andata bene». Ogni martedì tanti oristanesi e turisti hanno affollato le piazze e le vie del centro, c’è chi ne ha approfittato per fare acquisti e chi invece solo per una passeggiata fra musica e piano-bar.

«Uno degli aspetti su cui bisogna lavorare meglio è il coordinamento delle iniziative – ha aggiunto Rita Musso – è necessario programmare ed evitare sovrapposizioni di eventi e spettacoli. Proporrò un tavolo di coordinamento con Pro Loco, Comune e altre organizzazioni».

