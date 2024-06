Estate, il programma per i ragazzi 

Il servizio sociale del Comune di Pabillonis organizza “E-state insieme”, un’iniziativa dedicata ai bambini dai 3 ai 15 anni. Il programma si svolgerà nell’arco di quattro settimane, probabilmente dall’otto luglio al 2 agosto, negli spazi del centro polivalente del Comune (Centro di aggregazione sociale, Informa Giovani, biblioteca) di via Su Rieddu.

Saranno ammessi a partecipare i bimbi e i ragazzi di Pabillonis (o che fanno parte della comunità durenta questo periodo) che saranno suddivisi, a livello organizzativo e per la gestione delle attività ludiche e ricreative, in tre gruppi distinti per fasce d’età: dai 3 ai 5 anni, dai 6 ai 10 e dagli undici ai 15.

Le attività si terranno cinque volte alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. I partecipanti potranno divertirsi con giochi, laboratori e attività ricreative. Per poter prendere parte alle attività, l’attrezzatura necessaria è a carico delle famiglie. Richiesti telo da bagno, ciabatte, cappellino, crema solare, merenda e acqua.

Per iscriversi al programma è possibile presentare domanda agli uffici del Comune di Pabillonis entro mercoledì 12 giugno. Le tariffe sono calcolate in base al reddito Isee con riduzioni fino al 90 percento del totale che è stimato in 428 euro. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA