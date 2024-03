Estate gallurese, per trovare personale si gioca d’anticipo 

Pasqua (troppo) bassa per inaugurare la stagione ma tra gli operatori del turismo è caccia, già da qualche mese, al personale per l'estate alle porte. Alberghi, strutture ricettive e agenzie di servizi dell'indotto, quest'anno, giocano di largo anticipo per ovviare alla difficoltà di reperire risorse umane (qualificate) che, da qualche anno a questa parte, è il tallone d'Achille della macchina dell'accoglienza dell'estate gallurese.

La ricerca

A far partire la bacheca delle inserzioni, l'aeroporto Costa Smeralda, che, pochi giorni dopo Capodanno, ha avviato la campagna di recruitment: cerca barman, cuochi, pizzaioli, addetti alla gastronomia e operatori multisala che vogliano «unirsi al nostro team che lavora con passione ed entusiasmo in un ambiente familiare e stimolante». Ritenuta poco efficace per far incontrare domanda e offerta di lavoro la tradizionale ricerca che invita a inviare il curriculum per mail, i grandi marchi che gestiscono i lussuosi hotel della Costa Smeralda per quest'estate corrono ai ripari e adottano un nuovo format per le selezioni: le candidature si fanno open day. È partito da Marriott International, che gestisce gli hotel Cala di Volpe, Cervo e Pevero Golf Club a Porto Cervo, il primo open day, l'1 marzo: una giornata di incontri conoscitivi dei candidati con i capi servizio, presentazioni aziendali, cooking class e cocktail show che offrono decine di posizioni tra camerieri ai piani, al bar e in cucina nelle strutture extra lusso di proprietà di Qatar Investment Authority. Stessa formula per l'Hotel Pitrizza a Liscia di Vacca che, il 15 marzo, selezionava «talenti appassionati e autentici che si uniscano alla nostra squadra da maggio a settembre». Ma, racconta l'hotel manager dell'albergo cinque stelle lusso, Maurizio Immacolato, «si sono presentate circa quindici persone e siamo riusciti a selezionarne solo cinque: manca un'adeguata formazione per i profili da noi ricercati, adeguati allo standard dei nostri servizi». Un tentativo utile per le sigle sindacali, quello dei job day (anzitempo) direttamente nelle aziende, per poter evitare la dispersione del potenziale giacimento di risorse locali e contribuire a smantellare le criticità della penuria di personale in Gallura.

Soluzioni

«Sulla difficoltà a reperire il personale stagionale pesa, anche, il mancato incontro tra domanda e offerta, ormai affidato ai social, al passaparola o ad annunci random: è arrivato il momento di maturare l'idea che ci sono dei luoghi per cercare e trovare lavoro, bisogna istituzionalizzare l'incontro offerta e domanda», dice il segretario Cisl Gallura, Mirko Idili, aggiungendo che la vera sfida per far combaciare domanda e offerta di lavoro è una programmazione dell'offerta formativa integrata e adeguata all'eccellenza della destinazione Gallura. Giocare d'anticipo, trovare soluzioni per far incontrare domanda e offerta e proporre candidature allettanti può aiutare ma il problema rimane: «Quello nell'ospitalità non è più considerato un lavoro attrattivo, le persone puntano alla qualità della vita che non fa il paio con i turni spezzati e con un giorno di riposo settimanale», dichiara il presidente sezione Turismo di Confindustria Nord Sardegna e direttore commerciale di Abi d'Oru Beach Hotel, cinque stelle a due passi da Porto Rotondo, Nicola Monello. Condizioni che, continua, «se concesse, richiederebbero il 20 per cento in più di risorse umane e un aumento dei costi per le strutture ricettive alle quali, a meno di due mesi dall'apertura estiva, manca ancora circa il 15 per cento del personale».

RIPRODUZIONE RISERVATA