Estate, due mesi di spettacoli 

È stata quasi una “Sera dei miracoli”, quella in cui di recente il sindaco e la Giunta hanno trovato - raschiando il fondo del bilancio comunale, che non possono modificare perché ancora non sono formate le Commissioni consiliari - cinquantamila euro (più Iva) per organizzare la rassegna estiva di cultura, spettacoli e cinema. E proprio da un verso di quella canzone di Lucio Dalla, “La sera dei miracoli” appunto, si è preso in prestito il verso che dà il titolo a questa rassegna, che si chiama “Si muove la città”. E si muoverà tutta, nel senso che saranno le iniziative ad andare dai cittadini (nessun biglietto da pagare, offre il Municipio) in tantissimi quartieri, quindi si sposta l’offerta e non il pubblico. Un programma estivo “diffuso”, insomma, sulla falsariga del prossimo “veglione” comunale di Capodanno con tante attrazioni sparse per la città e nessun megapalco centrale.

Tanti rioni coinvolti

«Abbiamo scelto nove piazze, nove zone diverse della città per portare cultura e spettacolo ai tanti cagliaritani che d’estate non partiranno», anticipa Massimo Zedda. E Maria Francesca Chiappe, assessora a Cultura, Spettacolo e Turismo, fa l’elenco dei siti: i Giardini sotto le mura, l’Exma’, il Parco della Musica, il Bastione di Saint Remy, Giorgino, la piazzetta Aquilino Cannas (lo spiazzo di viale Buoncammino a pochi metri da Porta Cristina), l’ex Vetreria di Pirri, il cortile di Sant’Eulalia alla Marina e piazza Paese di Seui nella zona di via Redipuglia, dove il programma sarà concluso il 9 settembre dalla proiezioni del film “L’uomo che comprò la luna”. L’attore Jacopo Cullin e il regista Paolo Zucca saranno gli ospiti speciali di quella serata d’addio de “Si muove la città”.

Dalle urne ai palchi

La nuova Giunta targata, anzi, ri-targata Zedda dopo l’interregno di Paolo Truzzu si è riunita per la prima volta l’8 luglio. E lì, con un’azione coordinata tra gli assessorati alla Cultura, Turismo e Spettacolo guidato da Chiappe e quello all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico capitanato da Luisa Giua Marassi (di fatto, il fornitore di spazi per molti appuntamenti in cartellone), si sono individuati i luoghi e le attrazioni estive. «Qualche ospite verrà a titolo gratuito, considerato che ancora per qualche giorno non possiamo stanziare fondi, altri si accontenteranno di cifre modeste, tutti per amore della città». Ma poi Massimo Zedda polemizza con Truzzu, che l’ha seguito e pure preceduto alla guida del Municipio: «Abbiamo trovato cinque milioni di euro non spesi, con quei soldi avremmo abbassato la Tari, ma il problema è che il non speso esce dalla parte corrente del Bilancio e va nel settore Investimenti». Ed è dai soldi grattati dal fondo del barile, assicura il sindaco, che la Giunta ha deciso di finanziare “Si muove la città”.

Apertura ai commercianti

Mentre l’assessora Giua Marassi sottolinea che «portare le famiglie nei luoghi della città, offrendo questi appuntamenti, garantisce una migliore frequentazione», e la sua collega Chiappe spiega che, per il 14 e del 15 agosto, «si sono volute organizzare serate più lunghe grazie a numerose proposte che si susseguono», il sindaco tende una mano verso i titolari dei locali pubblici. Del centro, certo, ma non solo del centro. D’accordo, servono le Commissioni consiliari che, seppure già stabilite, non si è avuto il tempo di nominare, ma l’idea c’è già: «Stiamo studiando un nuovo disciplinare», premette Zedda: «Se i commercianti vorranno animare con piccoli palchi e spettacoli la loro zona ad esempio nei giovedì di “Shopping sotto le stelle”, ce lo facciano sapere». Dal Municipio non arriveranno finanziamenti, «ma noi offriamo iter per le autorizzazioni rapidi e a regola d’arte». D’altra parte, si sa che risparmiare burocrazia a chi vuole fare qualcosa, magari mettendoci sopra qualche soldo, in un certo senso è oro.

