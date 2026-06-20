Estate di lavori sulla strada provinciale 2 

Alcuni tratti della Sp2 sono in condizioni sempre più critiche, da “superficie lunare” come attesta la stessa Provincia del Sulcis Iglesiente che ha deciso di bruciare le tappe. In determinati punti disastrosi si interverrà subito in luglio. Per gli altri, potrebbe non essere necessario attendere l'autunno perché è in fase di programmazione l’avvio di alcune lavorazioni già in agosto. Con buona pace, ma bisognerà farsene una ragione, per i turisti e del prevedibile traffico che aumenterà in coincidenza con le ferie.

Le verifiche

Questa accelerata improvvisa, ma non imprevedibile, deriva da una recente verifica tecnica eseguita dagli ingegneri sui segmenti di tracciato più compromessi della Sp2, in cui da due anni è comparsa la barriera centrale per scongiurare gli incidenti frontali che di recente hanno provocato troppe croci. I punti sono quelli immediatamente all'uscita di Carbonia e verso il bivio di Barega (poi la quattro-corsie appare in condizioni abbastanza accettabili anche se permangono perplessità per lo scolo delle acque piovane), quello che dal bivio di Bruncu Teula conduce a Portoscuso e in particolare agli svincoli per Paringianu e in prossimità del Rio Flumentepido e quello successivo a Villamassargia verso l'area metropolitana di Cagliari. Grazie a una dotazione finanziaria adesso di tutto rispetto (3,6 milioni subito fra fondi regionali e bilancio della Provincia ma dovrebbe arrivare un altro milione), l’ente guidato da Mauro Usai non ha intenzione di attendere l'autunno.

I cantieri

«In base a quanto stabilito dai tecnici - afferma il presidente – in alcuni punti molto compromessi siamo in grado di dare delle prime risposte già in luglio e pensiamo a quelli prossimi a Portoscuso e anche oltre Villamassargia, poi per gli altri si può iniziare anche ad agosto, perché alcune lavorazioni sono compatibili con il meteo, per proseguire secondo le esigenze». Pochi giorni fa i tecnici hanno compiuto delle vere e proprie prove di carico su alcuni tratti di asfalto. E hanno appurato che, benché la situazione non sia dappertutto disastrosa, è però del tutto evidente che certi punti della quattro-corsie, tendono a sgretolarsi e a cedere con facilità forse per carenze che si trascinano da decenni se non addirittura dalla nascita della strada. Sono quelli soprattutto delle corsie esterne, adiacenti al guard rail, dove sono obbligati a transitare i mezzi pesanti a cui sono proibiti i sorpassi. Due anni fa un intervento analogo era stato fatto nel tratto di Villamassargia Barega, ora si proseguirà verso Carbonia e si andrà oltre verso Portoscuso.

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