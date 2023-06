Estate di chiusure in via Porcu, domani stop alle auto dalle 13 

Con l’avvio della bella stagione e l’organizzazione di iniziative, cominciano anche le chiusure programmate di via Porcu.

La prima ci sarà domani quando la via dello shopping ospiterà le verifiche tecniche e sportive in vista della gara di velocità in salita, XXXII San Gregorio–Burcei “Trofeo Gianni Vacca”, che si terrà sabato e domenica.

Per questo dalle 13 alle 21, considerato che l’iniziativa richiamerà anche tantissime persone, sono state predisposte alcune modifiche alla viabilità nella zona. Via Porcu sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Marconi e via Martini. Chiusura al traffico e divieto di sosta in entrambi i lati anche in via Bergamo. All’incrocio con via Porcu sarà obbligatorio proseguire dritti per via Cavour e sarà istituita la direzione obbligatoria a destra verso via Martini per le auto che da via Cialdini si immettono in via Porcu.

Saranno istituiti divieto di traffico e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Venezia e di piazza Venezia per consentire la sosta dei carelli porta auto.

Le auto in arrivo da via Marconi, che troveranno via Porcu chiusa sulla destra, dovranno proseguire dritte verso piazza Sant’Elena. È il punto più critico: ogni volta infatti che via Porcu chiude al traffico si formano lunghe code fin da via Marconi.

RIPRODUZIONE RISERVATA