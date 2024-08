Estate da record nel nord Sardegna 

Luglio da incorniciare per gli aeroporti del nord Sardegna e previsioni ottimistiche per la settimana di Ferragosto. Sono stati oltre 990mila i passeggeri transitati negli scali di Alghero e Olbia lo scorso mese, con un incremento dell’8 per cento (71.336 unità) rispetto allo stesso periodo del 2023. Un’ottima performance che non si limita al periodo delle vacanze, perché già nei primi sette mesi dell’anno si è registrato un aumento del 16 per cento sui volumi di traffico. «Questo risultato è stato reso possibile dall’ampliamento dell’offerta degli aeroporti del nord Sardegna, che nella Summer 2024 hanno inaugurato 14 nuove rotte, per un totale di 150 collegamenti da e per 24 Paesi, operati da oltre 40 compagnie aeree», si legge in una nota della società di gestione.

Alghero

Nel Nord-Ovest si festeggia «il miglior risultato nella storia dell’aeroporto». 221.565 passeggeri sono transitati nel mese di luglio nella main hall del Riviera del Corallo: il 3 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, che già era stato entusiasmante. Un dato che segue l’ottima performance di giugno, con 198.730 passeggeri (più 12 per cento rispetto al 2023), come sottolineano dalla Sogeaal. Nel periodo da gennaio a luglio, ancora, ad Alghero si sono contati 908.977 passeggeri, ovvero l’8 per cento in più rispetto al 2023. L’andamento positivo si conferma anche nelle previsioni per il periodo di Ferragosto (dal 9 al 18 agosto), durante il quale si prevedono circa 75.000 passeggeri e una crescita del 9 per cento rispetto alla scorsa estate.

Olbia

Luglio da record anche per lo scalo gallurese che, con oltre 770mila passeggeri ha superato dell’11 per cento i risultati del 2023. Sono stati gestiti circa 5.030 movimenti in un solo mese, con una media di 162 voli al giorno e picchi di oltre 200 voli nel fine settimana.Nei primi sette mesi dell’anno, l’aeroporto Costa Smeralda ha accolto oltre 2milioni di passeggeri, con un aumento del 20 per cento rispetto all’anno scorso.Si stima che per il Ferragosto in Gallura il via vai nella settimana dal 9 al 18, sarà di oltre 274mila viaggiatori, con un incremento del 12 per cento.Complessivamente, nei due scali per Ferragosto si stima un traffico di circa 350mila passeggeri. Crescono sia i flussi dal mercato domestico sia internazionale, con quest’ultimo che evidenzia significative percentuali di crescita: 15 per cento in più.

