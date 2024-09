Estate da record: feste in piazza, boom di visitatori 

«Sere d’estate da record a Muravera e soprattutto a Costa Rei con diversi eventi che hanno richiamato migliaia di turisti». A tracciare un primo bilancio è l’assessore al Turismo Matteo Plaisant: «A Muravera l’isola pedonale è terminata sabato scorso. Anche l’ultima settimana è stata un successo grazie ad InVaso, il festival internazionale del teatro amatoriale che si è tenuto qui grazie in particolare al lavoro dell’associazione La Forgia. Abbiamo riempito le piazze con la musica e con la cultura. Puntiamo a ripetere il festival il prossimo anno, sarebbe la terza volta consecutiva».

La regina delle serate «è stata quella del carnevale estivo ad agosto - aggiunge Plaisant - ma tanti altri appuntamenti sono stati di grande richiamo, ad esempio il festival del vino e quello della birra in collaborazione con le attività commerciali. Su questa scia si sta pensando di organizzare un’ultima data il 21 settembre».

Migliaia, infine, le presenze a Costa Rei nelle tante serate organizzate dal Centro commerciale naturale in collaborazione col Comune: «La nostra principale località turistica - conclude Plaisant - per la prima volta dopo tanto tempo si è dimostrata piena di vitalità anche dopo la tintarella in spiaggia». (g. a.)

