Estate, corse ridotte e attese sotto il sole Protestano gli utenti 

Attese fino a 20 minuti sotto il sole. «Con l’estate crescono i tempi di attesa per alcune linee di bus in città perché diminuisce il personale», denuncia l’associazione Utenti trasporto pubblico. «Tutte le città turistiche potenziano il trasporto locale assumendo personale stagionale in modo da aumentare le corse e permettere agli altri di andare in ferie. Tutte tranne Cagliari», dice il referente regionale di Utp Michele Vacca. «Per risolvere il problema la Regione dovrebbe adeguare i finanziamenti del Ctm alle reali necessità».

«Siamo consapevoli di alcune criticità relative al trasporto locale di Cagliari e hinterland che si verificano a causa dell’adattamento dell’offerta alle caratteristiche della domanda estiva che è molto diversa da quella invernale», spiega l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca. «In presenza di risorse limitate, sia in termini finanziari che di mezzi, è impensabile tenere invariata l’offerta invernale e riuscire a soddisfare le richieste di spostamento estive verso luoghi poco frequentati d’inverno. Con il Ctm abbiamo definito un contratto di servizio finalizzato a soddisfare il più possibile le esigenze nelle diverse stagioni dell’anno ma ciò non vuol dire che i disagi non debbano trovare soluzioni. Sarà nostro impegno affrontare il tema direttamente col Ctm». (ma. mad. )

