Estate avara nell’anno deleddiano 

Nuoro non è pronta per la stagione estiva, nonostante l'arrivo anticipato dei turisti per l'anno deleddiano. A cento anni dal Nobel alla scrittrice Grazia Deledda, in città il clima è quello di un'annata ordinaria. Eppure le ricorrenze del 2026 avrebbero potuto rappresentare un'occasione unica di rilancio culturale e turistico per l’Atene della Sardegna.

Programmi scarni

Dal Comune di Nuoro le risposte non sono arrivate e dell'anno deleddiano, finora, si è visto ancora poco. I primi dettagli potrebbero emergere soltanto nei prossimi giorni. Le celebrazioni sono state portate avanti soprattutto da appassionati, associazioni e dall'Istituto superiore regionale etnografico, che aveva avviato le iniziative già nel 2025. Sul fronte dell’accoglienza qualcosa sembra muoversi al corso Garibaldi. «A giugno – annuncia il presidente del Centro commerciale naturale, Salvatore Piredda – faremo una giornata per i bambini dedicata a Grazia Deledda in collaborazione con i Martedì letterari. Altri eventi riguarderanno l’intrattenimento musicale, l'artigianato e collaborazioni con le associazioni». E tra Lollove e il Monte Ortobene, dove l’assessore con delega al borgo e al Monte, Marco Canu, e l’assessore alle Attività produttive, Pino Mercuri, stanno avviando «le prime interlocuzioni con gli uffici per organizzare alcuni eventi che coinvolgeranno le attività commerciali - dice Canu -. Speriamo nelle prossime settimane di poter dare una data precisa». Il presidente del Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, Antonio Costa, afferma: «È prevista qualche manifestazione per i bambini e serate di musica. Al termine dei lavori alla chiesetta potranno accedere anche i disabili, siamo contenti. L’amministrazione ha installato qualche gioco nuovo nel parco, ci fa piacere».

Luoghi in abbandono

L’accoglienza, a ogni modo, non è delle migliori nonostante le coincidenze. Le due piazze Satta, quella dedicata a Sebastiano Satta con le opere di Costantino Nivola, e piazza Salvatore Satta, davanti alla casa museo Deledda (dove si trovano le pietre di Pinuccio Sciola, parte dei Circuiti di Sciola che attraversano l’Isola) sono in totale abbandono. Quest’anno ricorrono anche i dieci anni dalla scomparsa dell'artista di San Sperate, ma nessuno sembra accorgersene: le sue pietre sono nuovamente assediate dall’edera e utilizzate come dissuasori per le auto. Una sorte simile a quella di piazza Sebastiano Satta, dove la pavimentazione cede a causa dei parcheggi selvaggi. Deledda, Sciola e Nivola quest’anno si intrecciano più che mai: il sogno di Sciola di collegare la Sardegna con i suoi circuiti è analogo (idealmente) al Pergola village di Nivola a Orani, ormai vicino al completamento, e con “Legarsi alla montagna” di Maria Lai, che omaggiò Deledda con la sua ultima opera pubblica, “Andando via”, in stato di abbandono. Altro collegamento riguarda la direttrice del Man, Chiara Gatti, che ora dirige anche il museo Nivola (e lavora per l’estensione del Man in piazza Sebastiano Satta) che ha più volte espresso la volontà di creare circuiti culturali e turistici capaci di unire anche la Provincia, a cominciare proprio dalle coincidenze del 2026.

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