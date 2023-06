Estate all’Orto Botanico: musica e incontri culturali 

Al via mercoledì una serie di eventi culturali, artistici e musicali che si svolgeranno all’Orto Botanico.

Alle 21 è in programma “BotanicArp”, un concerto di Raoul Moretti per Arpa elettrica e live electronics con un percorso di immagini studiato e proposto da Gianluca Iiriti attraverso forme e colori dell’Orto per scoprirne insieme gli aspetti meno conosciuti.

Venerdì 23 dalle 17.30 sarà la volta di “Erbe magiche di San Giovanni. I simboli e miti del ciclo del solstizio d’estate”. L’antropologa Claudia Zedda prenderà in esame i riti legati al fuoco, all’acqua e alle erbe. Necessaria la prenotazione: per Moretti 3456898789 (solo whatsapp), per Zedda 3334903039.

