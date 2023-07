Estate all’oratorio parrocchiale  tra schiuma party e preghiere  

Due settimane intense per l’oratorio di Santa Vittoria di Sinnai, dove è stata organizzata la decima edizione di “Cre-Grest”. Mobilitati 75 bambini, 30 animatori, 30 aiuto-animatori, 15 adulti e 2 seminaristi. Dopo tre anni di Covid, si è ripartiti a pieno regime con tantissime attività: holy-color, schiuma party, giochi d’acqua, laboratorio creativo, sport, laboratorio di cucina e tante altre attività per intrattenere e far divertire i ragazzi dell’oratorio.

Dopo la scomparsa di don Alberto Pistolesi, nel dicembre del 2021, vittima di un incidente stradale, gli animatori si son fatti forza cercando di mettere in pratica tutti gli insegnamenti che lo stesso parroco ha trasmesso negli anni del suo mandato a Sinnai. «Sicuramente – spiegano i ragazzi - l’insegnamento più importante dell’amicizia e del lavoro di squadra si concretizza nella collaborazione con l’oratorio di Santa Barbara, uniti da Gesù, dall’amicizia e dalla voglia di donare gratuitamente al prossimo il nostro tempo».

Quest’anno a organizzare la rassegna è stato il parroco padre Gabriele Biccai, presente durante le attività, divertendosi e facendo divertire sia i bambini che gli adulti, spiegando i testi del Vangelo in modo semplice e chiaro. Il tema principale di questo Cre-Grest è stato “TuXTutti, e chi è mio prossimo?” «Tema che - chiudono i giovani dell’oratorio – abbiamo affrontato attraverso attività riflessive e letture bibliche, e giochi a tema adatti a tutti i bambini dai 3 ai 12 anni». (r. s.)

