Estate all’insegna dell’archeologia tra scavi e dibattiti 

Parte la “Summer school” di Archeologia giunta quest’anno alla 17esima edizione. «Essere arrivati fin qui rivela l’alto valore culturale di questo progetto - ha detto la direttrice del Parco archeologco, Sara Muscuso - la formula si rivela ancora vincente in quanto costituisce un appuntamento essenziale per la vita del museo e del parco. Un’occasione di incontro e confronto tra importanti studiosi, ma anche momento di apprendimento e coinvolgimento per giovani studenti e per la comunità locale». A partire da oggi alle 19 al museo e per tutti i venerdì del mese, avranno luogo importanti conferenze correlate alla campagna di scavi. «L'impegno dell'Università di Sassari prosegue grazie alla sinergia con il Comune e in favore di tutta la comunità - ha detto Michele Guirguis, ricercatore di archeologia fenicio-punica - abbiamo aperto il cantiere di scavo al pubblico per mostrare i risultati direttamente sul campo. Le indagini di scavo si stanno concentrando sull'analisi degli strati relativi alle fasi più antiche dell’abitato». Anche l’amministrazione comunale esprime soddisfazione. «È ormai diventata un'attività irrinunciabile di scavo, studio e ricerca sulla storia di Sant'Antioco - ha detto l’assessore alla cultura, Luca Mereu - e testimonia quali siano gli sforzi nel fare della cultura uno degli assi portanti dell’attività amministrativa».

