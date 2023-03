Estate alle porte e spiagge vietate 

Tortolì forse aveva messo in conto più di una rogna sul litorale andando incontro alla nuova stagione turistica, date le circostanze temporali e il terremoto politico. Tanto da non farsi trovare con il vestito più bello davanti ai primi turisti in visita alla cittadina che ha appena introdotto la tassa di soggiorno. Ma dal giro lungo i 17 chilometri di costa s’intuisce subito che il problema non è tanto il crollo dell’amministrazione comunale, quanto il solito ritornello: la condizione degli accessi alle spiagge è tale e quale agli ultimi anni. Stesse spiagge, stesse criticità. Divieti un po’ ovunque, non figurati ma addirittura fisici. Come quelli poggiati alla base della passerella in legno all’ingresso della spiaggia di Porto Frailis, tra le più celebri del territorio, che avvertono di un pericolo ormai cronico. Lo stesso lungo la spiaggia della Capannina: qui un cartello vieta il transito su una delle passerelle che aprono alla spiaggia.

L’atlante dei disagi

La stagione turistica è ai nastri di partenza e gli operatori oliano i meccanismi. Confidano di migliorare le 700 mila presenze del 2022. Ma guardando attorno, soprattutto verso le spiagge, tesoro ambientale del territorio, le cicatrici sono ben evidenti. Al Golfetto i disagi per raggiungere la perla del litorale sono immutati da anni. Sul lido di Orrì, l’eldorado dell’economia sotto l’ombrellone, i problemi sono gli stessi di sempre: la passerella in legno resta in profonda agonia. In alcuni punti le pedane sono basculanti e i listelli orfani delle viti che li fissavano ai montanti di base. Spostandosi verso nord non si presenta con gli abiti della festa l’accesso alla zona di Basaura: in alcuni punti i marciapiedi sono impraticabili a causa della vegetazione poco curata. Poi c’è San Gemiliano. Qui, dove ancora non ci sono le passerelle riservate ai portatori di handicap, si arriva da viale D’Annunzio, ma in virtù delle sue condizioni disastrate si impiega meno tempo a percorrere viale Arbatax sotto Ferragosto piuttosto che raggiungere l’arenile. Alla prova dei fatti va meglio alla Capannina: fatta eccezione per quell’accesso vietato, la spiaggia si conferma a misura di famiglia. L’unico neo di questo tratto sono i parcheggi, ma la posizione geografica della spiaggia non autorizza a contemplare le esigenze degli avventori.

Il commissario

Francesco Cicero è in carica da una manciata di giorni, ma la sua agenda somiglia a un bollettino da codice rosso. Accompagnato dagli agenti della polizia locale ha visitato il litorale. «Il decoro è un aspetto importante. Non potrò fare tutto ma almeno un’imbiancata, come si suol dire, riusciremo a darla. L’impegno massimo lo posso garantire, almeno per uscire dal tunnel. È chiaro che poi sarà la popolazione a scegliere i suoi amministratori», ha dichiarato il commissario.