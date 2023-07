Estate all’aperto tra musica e spettacoli  

Un ricco cartello di eventi animerà l’estate a Quartucciu dal 14 luglio fino al fino al 22 settembre.

Il parco Sergio Atzeni nel quartiere Le Serre, il teatro Olata in piazza Sunda, e il centro agroalimentare di Sant’Isidoro: saranno protagonisti insieme alla musica, agli spettacoli, ai giochi e alle performance teatrali che coinvolgeranno grandi e piccoli durante i mesi più caldi dell’anno

Lo spirito

«Abbiamo programmato le attività estive per creare tante iniziative di interesse ad ampio spettro», spiega l’assessora alla cultura Elisabetta Contini, «con il duplice obiettivo non solo di coinvolgere i cittadini del territorio ma anche i turisti e tutti quei “vicini di casa” che da ormai diversi anni sono assidui frequentatori degli eventi organizzati dal nostro comune». Una programmazione “per tutti” insomma, con eventi diffusi che puntano alla promozione culturale, allo sviluppo turistico del territorio e al benessere della comunità. «Abbiamo cercato di dare risposte ai nostri concittadini che, quando li abbiamo incontrati per strada, ci hanno fatto alcune particolari richieste», aggiunge il consigliere Simone Santabarbara, «da qui l’idea di elaborare un programma rivolto a tutte le fasce d’età con una serie di iniziative all’aperto per ritrovare il piacere di incontrarsi».

Il calendario

Il primo appuntamento sarà il 14 luglio con “Quartucciu sotto le stelle”. Mentre nelle prossime settimane al teatro Olata si alterneranno: Paolo Mameli in Live, un tributo ai Queen, l’Armeria dei Briganti, Combriccola Vasco Rossi in concerto e la performance “Sardi della pianura” con Flavio Soriga e Renzo Cugis. «In occasione di tutti gli eventi che si svolgeranno al Teatro Olata, ci sarà una raccolta fondi destinati ai Comuni sardi colpiti dai recenti fenomeni alluvionali, dando priorità a quelli di minore dimensione demografica», evidenzia Contini. Ma non solo, a DoMusArT, da luglio a ottobre, è in programma un laboratorio di canto e recitazione rivolto alle e agli over 50 con due incontri settimanali tenuto dall’associazione “Quelli del Ponte” in collaborazione con la Pro Loco. Inoltre l’assessorato supporterà anche i comitati per i festeggiamenti tradizionali. A giugno a Sant’Isidoro si è esibito il gruppo Tributo agli 883, per San Pietro Pascasio ci sarà quello a Battisti, mentre per i festeggiamenti della Madonna della Difesa il cabarettista Giuseppe Masia. «Abbiamo incontrato tutti i comitati proponendo loro di farci carico di un evento, purtroppo non tutti hanno accolto la nostra proposta che nasce con l’obiettivo di non far scomparire alcune feste tradizionali», conclude l’assessora.

RIPRODUZIONE RISERVATA