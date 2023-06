Estate al via con la musica 

Alghero tra le città protagoniste per la Festa della Musica. Nel giorno del solstizio d’estate prenderà il via una settimana di eventi, un calendario ricco e variegato con un evento clou, il 21 giugno, quando il palco del Quarter alle 21.30 ospiterà il grande concerto del testimonial di questa edizione 2023: Enrico Rava. Seguirà una Big band Jazz formata dagli allievi del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Ma anche Niccolò Fabi, Mario Tozzi e Enzo Favata, Francesco Cicchella e Piero Marras. «L’estate algherese si apre con una grande festa che coinvolge tutta la città - commenta il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu - che rappresenterà il filo conduttore di una programmazione ricchissima e di qualità che dalle prossime settimane per due mesi invaderà la Riviera del Corallo: musica, arte, teatro». (c.fi.)

