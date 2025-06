Estate a Villasimius tra quelli che lavorano 

Inviata

Villasimius. «Un lavoro annuale? Certo, lo potrei avere, magari in un ufficio, dietro a una scrivania. Ma ho paura che mi troverei tra cinque anni a chiedermi se ho fatto la cosa giusta o se, invece, non abbia buttato via tempo prezioso. Qui lavoro in mezzo al mare, vedo i miei amici e respiro aria buona». Cristian Pinna, skipper 22enne, è uno dei circa quattromila stagionali al lavoro a Villasimius per l’estate 2025. Stagionale per scelta, non per necessità, come molti altri (ma non tutti) che tengono l’inverno libero per fare altro.

Tempo libero

«Io preferisco faticare un po’ di più d’estate, ma avere dei mesi da dedicare alle mie passioni, ad altre attività – dice Edoardo Massa, 21enne di Selargius, alla seconda stagione a Villasimius, stavolta come pizzaiolo –: per esempio, quest’anno ho organizzato un torneo a Cagliari». Ma c’è anche chi è ufficialmente in vacanza eppure è qui a lavorare. Sono passate le 13 e nel parcheggio della spiaggia di Porto Giunco, in uno spicchio d’ombra Gianmarco Cuccu, parcheggiatore 19enne, cerca un po’ di riparo dal sole a picco: «Studio al liceo scientifico Alberti, ecco perché lavoro d’estate. I miei coetanei non hanno voglia di faticare? C’è da dire che le cose sono peggiorate negli ultimi anni: turni sempre più lunghi e paghe più basse. Non farei di tutta l’erba un fascio». Tra chi ha iniziato presto a lavorare c’è Eleonora Vargiolu, 26 anni, addetta alle colazioni all’hotel I Graniti: «La prima stagione a 17 anni. D’inverno cerco altri lavoretti, ma il prossimo anno spero di tornare qui».

In centro

Passeggiando per via Umberto, mentre i turisti fanno le ultime compere prima di correre in spiaggia, ci si può imbattere anche in chi ha deciso di avviare quest’estate una nuova attività. «Sarà una stagione nuova – si augura Laura Marini, 56enne originaria di Pavia ma appassionata di questi lidi da 25 anni, che tiene al guinzaglio il suo fedelissimo Augusto –. Ho deciso di provare a fare la dog sitter dopo aver avviato un’indagine di mercato con l’intelligenza artificiale, pare ce ne sia un gran bisogno». Mentre Augusto trascina la proprietaria verso un’oasi di verde, nella cucina del ristorante Carbonara, Maristella Cocco, cuoca 53enne, è ai fornelli. Decisamente una lavoratrice speciale, cintura nera tra gli stagionali, è qui dal 1988. «Com’è cambiato questo mondo? Per la mia esperienza posso dire che i ragazzi cercano lavori dove si faccia un solo turno, ma questo nei ristoranti piccoli o a gestione familiare non è chiaramente possibile. Mi è capitato di sentire anche un’impiegata di un ufficio preposto alla ricerca del personale consigliare di cercare impieghi con un turno solo, ma come si fa? Si mangia a pranzo e a cena». Tra i veterani c’è anche Giuliana Mattana, 64enne di Muravera, che lavora come governante per un’agenzia che offre servizi a numerosi hotel della zona. «Io lavoro in questo settore da sempre, prima come cameriera ai piani. Sicuramente le cose sono peggiorate, il fatto è che la gente non è più disposta a essere troppo accondiscendente». Nella via dello shopping, al civico 45, Rosy Marci, 58 anni, è alla sua prima stagione come commessa. «Sono una cuoca, ma ho fatto moltissimi lavori in vita mia, ho trascorso 30 anni in Inghilterra, ora sono tornata in Sardegna e mi sono rimessa in gioco, cerco di imparare in fretta. I turni? Facciamo la pausa pranzo e di sera riapro alle 18, ma non guardo l’orologio».

L’obiettivo

Dall’altra parte della strada Alessandro Podda, 46 anni, sta spiegando a una coppia di turisti le condizioni di noleggio di un motorino: «Sono cagliaritano ma lavoro qui perché si guadagna di più. Per le aperture seguo gli orari della ztl, finché c’è gente tengo aperto». Stagionale da 20 anni a Villasimius, prima come ausiliaria del traffico e ora come vigilessa, Debora Cinus è in servizio: «Mi trovo molto bene come stagionale, ma l’obiettivo è poter avere un contratto a tempo indeterminato». Il sindaco Luca Dessì e l’assessora alle Attività produttive Laura Frau, soddisfatti di questo avvio di stagione, puntano sulla formazione: «Come amministrazione, insieme all’Unione dei Comuni, abbiamo promosso dei corsi professionali perché è importante offrire servizi di alta qualità».

