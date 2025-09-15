VaiOnline
Gonnesa.
16 settembre 2025 alle 01:23

Estate a Funtanabau, in spiaggia oltre 2500 cani  

Si chiude con 2514 presenze l’estate 2025 di Funtanabau, la dog beach del Comune di Gonnesa gestita dall’Happy Paws.

Numeri importanti per la spiaggia gonnesina, diventata negli anni un vero punto di riferimento per chi, bagnante locale o turista in visita nel territorio, non vuole rinunciare ad andare in spiaggia con l’amico a quattro zampe. «La stagione è andata bene - dice Giulia Sanna, titolare di Happy Paws – ai bagnanti storici che ci scelgono con i loro cani si aggiungono ogni anno nuovi visitatori. Inoltre possiamo contare sulla piena disponibilità del Comune, pronto ad intervenire per ogni esigenza legata alla spiaggia». I numeri di Funtanabau sono altissimi, segno di un gradimento molto buono tra i bagnanti. «Non abbiamo raggiunto i numeri dello scorso anno, c’è stato un buon venti per cento in meno di turisti – dice Giulia Sanna – un trend che si è invertito in queste due settimane di settembre. Inoltre a luglio, il mese tradizionalmente con l’afflusso più alto, per due settimane il maestrale l’ha fatta da padrone, mentre in altre giornate le temperature sono state talmente alte che abbiamo chiuso la spiaggia, per tutelare gli animali e noi operatori». Le previsioni meteo di Funtanabau, con l’aggiornamento in diretta su vento, mare e spiaggia, sono state molto apprezzate dai bagnanti.

