Esta, il teatro dell’identità 

È iniziata la decima edizione di Ottana Esta Teatro, manifestazione ideata e organizzata dalla compagnia I Barbariciridicoli, con una rassegna la cui direzione artistica è affidata a Tino Belloni. Nell'anfiteatro Andrea Parodi si alterneranno i più validi artisti e compagnie teatrali della Sardegna, impegnati sul fronte identitario, con spettacoli in sardo che in italiano, che toccano le peculiari tematiche dell'identità della Sardegna e non solo. «L'organizzazione – dice il direttore artistico, Tino Belloni – cura anche la formazione del pubblico, con la proposta de Gli Artisti si Raccontano, un incontro dialogico degli artisti col pubblico, mediato dalla compagnia e che viene proposto subito dopo la rappresentazione degli eventi teatrali". Gli proseguiranno domenica 16 luglio con "Strano m'Alverio" con Alverio Cau, il 23 luglio con "Era l'allodola" con Mab Teatro, il 30 luglio "Deledda's Revolution" di Mentite Spoglie, il 4 agosto con "Astaroth" con la compagnia Garcia Lorca, il 13 "La Danse du Pied"con Monsieur David et Federica Gumina. I Barbariciridicoli stasera a Macomer, nella biblioteca comunale, (ore 17.30), presentano "Bingo e la magia delle bolle di sapone". (f. o.)

