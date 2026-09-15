Essere “Suore” oggi 

“Suore”, oggi alle 21 è un programma televisivo curato e condotto da Simonetta Columbu (nella foto), che accompagna lo spettatore alla scoperta del mondo e dei suoi misteri, attraverso lo sguardo di alcune religiose appartenenti a congregazioni diverse. Le suore saranno protagoniste di un dialogo autentico sui grandi temi della fede e della contemporaneità.La protagonista della prima puntata di “Suore” sarà suor Bernardetta Dessì, religiosa dal pensiero profondo, dalla grande sensibilità umana e dalla spiccata attitudine alla riflessione filosofica. Il dialogo si svolge nel chiostro di San Domenico a Villanova, a Cagliari, spazio di straordinaria bellezza, oggi chiuso al pubblico, che diventa il luogo ideale per accompagnare una conversazione intima e stimolante.