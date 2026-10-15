“Essere o non essere” Stefano Vicario La nuova indagine del Re degli Stracci 

Lui si descrive come «un pigro», e dice che per non scrivere trova tutte le scuse, anche quella di dover fare urgentemente giardinaggio, in realtà Stefano Vicario è un uomo profondamente rock non solo per la sua antica vena di chitarrista con cui oggi tormenta la famiglia, ma per l'anima coinvolgente che emerge da tutto quello che fa.

Incarna la storia della televisione italiana, ha fatto da regista da “Bim bum bam” a Sanremo, da “La Corrida” alla Costituzione raccontata da Roberto Benigni, da “I Cesaroni” a “Conversazioni su Tiresia” di Andrea Camilleri ma da qualche anno questo suo spirito lo ha messo nella narrativa dando vita ad una serie di gialli. È appena uscito il terzo capitolo dedicato al Re degli Stracci, con il titolo di “Essere o non essere”, che racconta il nuovo capitolo della vita avventurosa e drammatica di Andrea Massimi (La nave di Teseo, pp. 231, euro 20).

«Era uno scavezzacollo, un avvocato di successo, bello e vanesio che un giorno durante un incontro con l'amante, la segretaria come da manuale, non risponde alle telefonate insistenti della moglie. Ma accade che la moglie, proprio in quel momento, viene uccisa insieme alla figlia durante una rapina e lui, distrutto dai sensi di colpa, decide di abbandonare tutto e di rendersi invisibile. Diventa un barbone e vive in un vagone abbandonato,». Ma in questo mondo Andrea trova una nuova identità, risolve casi che non troverebbero udienza nel mondo “normale”, trova anche l’amore con la sostituta procuratrice Anna Ungaro, donna di meraviglioso carattere. Piacevole e godibile “Essere o non essere” è un libro di intrattenimento che pure affonda le sue radici in una serie di problematiche reali. Stefano Vicario le racconta con garbo e ed equilibrio.

Elisabetta Stefanelli