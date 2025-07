«Essere l’Isola dei centenari ha qualche effetto indesiderato» 

La cataratta ha un’elevata prevalenza nella regione Sardegna», afferma il professor Giuseppe Giannaccare, direttore della Struttura complessa di Oculistica dell’AOU di Cagliari, P.O. San Giovanni di Dio: «Infatti, il principale fattore di rischio è l’età avanzata (cataratta senile) e l’Isola, in particolare alcune aree geografiche tra l’Ogliastra e la Barbagia, rappresenta una delle “blue zone” mondiali caratterizzate da alte concentrazioni di centenari. Non di rado i pazienti arrivano all’attenzione dello specialista oculista con dei gradi avanzati di maturità della cataratta, definiti come cataratta brunescente o nivea, con perdita quasi totale della vista. Fortunatamente l’intervento chirurgico moderno con le sue straordinarie tecnologie è in grado di ripristinare la visione anche in queste tipologie complicate di cataratta».

«Un’altra patologia molto frequente in Sardegna», prosegue il medico, «è il diabete che può essere responsabile di una insorgenza più precoce della cataratta oltre che di complicanze post-operatorie quali una maggiore suscettibilità alle infezioni oppure lo sviluppo di un edema maculare cistoide. È quindi importante che tali pazienti utilizzino con ancora maggiore intensità colliri antibiotici e anti-infiammatori per ridurre al minimo questi rischi».

«Altra patologia relativamente frequente nel territorio», spiega Giannaccare, «è la sindrome da pseudoesfoliatio che a livello oculare si manifesta con il deposito di materiale fibrillare sul cristallino e sull’iride. Nel contesto della chirurgia della cataratta tale condizione rappresenta una sfida maggiore per il chirurgo, in quanto il paziente avrà una dilatazione della pupilla più scarsa durante l’intervento oltre che una maggiore instabilità della zonula, la sede di ancoraggio del cristallino naturale e artificiale. Un’ultima nota riguarda l’elevata prevalenza in Sardegna della distrofia corneale endoteliale di Fuchs, patologia caratterizzata da una ridotta densità delle cellule endoteliali che rende più vulnerabile la cornea allo stress chirurgico dell’intervento di cataratta, complicando il decorso post-operatorio con un edema corneale refrattario nelle forme più avanzate».

«Sono tante, dunque, le sfide della moderna chirurgia della cataratta», conclude lo specialista: «La continua evoluzione delle tecnologie e il perfezionamento sempre più super-specialistico dei chirurghi oculisti rendono la procedura sempre più efficiente e sicura anche nei casi più complicati».