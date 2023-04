«Essere cristiani non è una colpa» 

Dall’Ufficio scolastico regionale, capeggiato da Francesco Feliziani, parlano di varie e valide motivazioni che hanno portato alla sospensione dell’insegnante. Dunque, non ci sarebbero solo le preghiere fatte recitare in aula ai bambini della classe terza. Tanto meno solo il discusso braccialetto. «Nessuna furia iconoclasta», scrive Francesco Feliziani: «Abbiamo adottato un procedimento garantista previsto dalla legge Brunetta del 2009. L’Ufficio ha operato in modo corretto e il ministero è stato tempestivamente informato sugli sviluppi della procedura». Marisa Francescangeli sentenzia: «Mente chi dice che ho terrorizzato gli studenti, visto che i miei alunni mi adorano. La realtà è che ho fatto recitare solo delle preghiere. Il “rosarietto”, poi, è stata una richiesta dei bambini e mi sembrava giusto accontentarli. L’ho fatto tranquillamente e anche volentieri perché sono una cattolica praticante». Vittorio Sgarbi avvalora: «Una volta che c’è un’insegnante che ha carattere e temperamento dev’essere umiliata e mortificata per essere prudente invece che decisa? Chi è deciso insegna comunque la verità, anche se altri non la condividono. In Marisa Francescangeli ho trovato una persona capace, con profonde convinzioni che trasmette. La preghiera è un invito alla riflessione, alla disciplina, alla nostra dimensione morale che è cristiana. Benedetto Croce diceva, caro Valditara: “Non possiamo non dirci cristiani”».

Ha raggiunto a Orosei la maestra Marisa Francescangeli, per una Pasquetta anomala. Vittorio Sgarbi ha voluto incontrare l’insegnante della scuola primaria di San Vero Milis, ieri pomeriggio. Quella donna che di recente è stata sospesa per venti giorni dall’insegnamento, per aver recitato un’Ave Maria e un Padre Nostro con i suoi allievi, a ridosso del Natale. Soprattutto, però, per aver fatto realizzare agli scolari un piccolo rosario a forma di braccialetto. «Voglio capire meglio: qual è l’accusa più grave mossa nei suoi confronti»?, ha domandato all’insegnante il critico d’arte. Marisa Francescangeli ha risposto senza tentennamenti: «La cosa più assurda è proprio questa. La colpa maggiore, a quanto pare, è quella di aver creato con i bambini un bracciale. Per chi mi ha giudicato, dopo la denuncia dei genitori di due alunni di una classe terza, sarebbe questo il mio errore più grande». Francescangeli prosegue: «Inoltre, altra cosa che mi contestano, quando ho consegnato l’oggetto a ciascun alunno ho pronunciato la frase: “Che Dio ti benedica”. Per intenderci, il “rosarietto” che abbiamo realizzato a pochi giorni dal Natale è molto simile a quello che indosso sempre: quel giorno, però, lo abbiamo fatto con le perline, anziché con le pietre di Medjugorje».

«Essere cristiani non può essere una colpa, non può portare a una sanzione, caro Francesco Feliziani», ha puntualizzato con rabbia il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi: «È lei che deve essere sanzionato, deve smettere di abusare del suo potere. Se poi il ministro ritiene che la sua relazione sia giusta, adesso Giuseppe Valditara avrà pure la mia di relazione. Ebbene, posso dire che questa signora è perfettamente in sé. Chiederò che la sospensione venga revocata».

L’incontro

Pareri differenti

Il ministro

« Rerum causas cognoscere . Se non intervengo in determinate situazioni ci sono buoni motivi». Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara replica con un tweet. Interviene così sul caso della maestra della scuola primaria di San Vero Milis, sfruttando una frase latina dall’eloquente significato (“conoscere le cause delle cose”), una citazione dalle Georgiche di Virgilio. Vittorio Sgarbi non si scompone. «Invierò al ministro la registrazione di quello che ho detto nell’interrogatorio che ho voluto fare alla maestra, non fidandomi in alcun modo dei rappresentanti regionali della scuola o dei presidenti di non so quali tribunali», ribadisce il sottosegretario alla Cultura. «Siamo davanti a una questione che non può avere una condanna, come è avvenuto, ma solo rassicurazioni per continuare su quella strada. La preghiera è fondamentale anche per la disciplina».

