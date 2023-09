Espulsioni rapide per i «pericolosi», verifiche sulle età 

«Rendiamo più veloci le espulsioni degli immigrati irregolari pericolosi, introduciamo la piena tutela per tutte le donne e manteniamo quella per i minori, ma con le nuove regole non sarà più possibile mentire sull’età reale». Giorgia Meloni sintetizza così il decreto su immigrazione e sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei ministri, rintuzzando le polemiche arrivate da più parti - Garante per l’infanzia in testa – su alcune misure introdotte sui minori soli, in primis la possibilità di ospitare i 16enni nei centri ordinari e non solo nelle strutture dedicate alla loro fascia d’età. Rimane fuori la possibilità per il ministero dell’Interno di avvalersi della Guardia costiera negli hotspot: sembra che mancasse la copertura finanziaria. Sui minori stranieri non accompagnati, ha sottolineato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, «non deroghiamo alle tutele. Semplicemente viene previsto che in caso di rilevante afflusso e indisponibilità di strutture, il prefetto possa disporre la permanenza provvisoria per un periodo non superiore a 90 giorni» nei centri ordinari, ma «non vengono meno le tutele ed il trattamento differenziato per il sedicente minore». Previsti controlli antropometrici per determinare l’età. il ministro della Giustizia, Carlo Nordio ha detto: «Abbiamo assistito ad un fallimento normativo negli ultimi 25 anni, interveniamo ora in modo efficace. Finora abbiamo prodotto norme e carte, ma quanti dovevano essere espulsi venivano raggiunti da un provvedimento cartaceo, ineseguito. Questo decreto viene fatto nel rispetto della normativa internazionale europea e direi anche dell’etica. Anzi sui minori c’è una maggiorazione di tutele nei loro confronti».

RIPRODUZIONE RISERVATA