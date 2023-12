Esproprio, il prezzo non è giusto 

Il Tar ha dato ragione al Comune di Villasor: Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, dovrà versare quasi 330mila euro per i terreni di Is Scraponi dove sono sorti novanta alloggi popolari. Una bella differenza rispetto agli 80mila euro che Area aveva versato al Municipio, costretto a rivolgersi al tribunale amministrativo per avere giustizia.

La storia

Il primo atto della vicenda risale al 1983, data dei primi progetti che avevano impegnato Area (allora Iacp, Istituto autonomo case popolari) nella costruzione di un primo blocco di immobili. Negli anni sono state diverse le modifiche e gli ampliamenti a quel primo progetto. «Con l’andare avanti degli anni il sentore che il valore del terreno fosse superiore c’era, da quanto mi hanno raccontato», spiega il sindaco Massimo Pinna parlando anche delle precedenti amministrazioni municipali.

La causa legale

Nel 2021, alla vigilia del secondo mandato, Pinna decise di rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale: «Abbiamo avuto delle interlocuzioni con Area, a dire il vero anche abbastanza cordiali. Noi come Municipio abbiamo anche presentato delle perizie che confermavano la nostra tesi: quei terreni usati da Area sarebbero dovuti essere valutati in modo diverso. Ci venne riconosciuta dall’Agenzia regionale una somma di circa 80mila euro, ma era una cifra ancora lontana dalle nostre aspettative e per non rischiare, come amministrazione, abbiamo deciso di costituirci in giudizio».

Il giudizio

L’amministrazione comunale di Villasor ha scelto l’avvocata Irene Madeddu che, secondo Pinna, «ha fatto un ottimo lavoro nel rappresentarci». Alla fine il Tribunale amministrativo regionale ha pronunciato la sentenza pochi giorni fa: Area deve dare al Comune non 80mila euro, ma quasi il triplo, 329mila euro, per l’utilizzo di quei terreni in pieno centro abitato.

Le reazioni

Ma ora quali saranno i rapporti tra i due enti che, specie nella località Is Scraponi, convivono nel paese? «Ovviamente buoni», precisa il sindaco Pinna, «noi in quanto Comune non abbiamo nulla contro Area, abbiamo sempre collaborato senza problemi. Ciò non toglie che in questo caso per noi è stato un lieto fine, forse il primo in questo ambito».

Il Comune era stato condannato una decina di anni fa a pagare oltre due milioni di euro ai proprietari dei terreni espropriati per realizzare le scuole. «Ma soprattutto», chiude il sindaco, «la sentenza può essere un precedente. Anche altri Comuni si ritrovano a dover combattere battaglie come se fossero Davide contro Golia. Siamo la dimostrazione che si può vincere. Ora abbiamo 329mila euro da usare per i nostri cittadini e questo non fa che renderci più felici».



