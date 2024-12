Espropri, trovati i soldi per gli indennizzi 

Poco più di 3,6 milioni per iniziare a chiudere la partita degli espropri nel piano di zona di Sant’Anastasia - che pesa sulle casse del Municipio quasi 8 milioni di euro - e acquisire in sanatoria tutti quei lotti - poi diventati spazi pubblici - che ancora non risultano nel patrimonio comunale. «Si va verso la chiusura di un contenzioso che si trascinava da oltre vent’anni», commenta l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini dopo il sì in Consiglio comunale al debito fuori bilancio legato a una sentenza esecutiva del Consiglio di Stato.

La lottizzazione

Il tema di Sant’Anastasia - la lottizzazione accanto a Quartello - è tornato al centro del dibattito politico durante l’ultima riunione dell’assemblea civica, con il sì all’utilizzo di un mega fondo in bilancio per l’acquisizione dei lotti al centro del contenzioso. Tutto legato al piano di edilizia convenzionata nella zona di Sant’Anastasia, progettato nel 1994 con oltre 250 alloggi previsti: 171 a carico delle cooperative, già realizzati da tempo, 88 appartamenti in capo invece ad altrettanti costruttori. Alloggi distribuiti in un’area a pochi metri dal litorale quartese di proprietà di una serie di privati. Priorità del Comune, quella di dare vita a un piano di zona con case a prezzi calmierati - destinate a quei cittadini con redditi medio bassi - da assegnare sulla base di una graduatoria. Nel 2003 il via agli espropri dei terreni privati, con una trattativa fra Comune e proprietari dei lotti che però non è andata a buon fine per tutti: alcuni hanno aderito, altri - non ritenendo valida la ricompensa offerta in cambio della cessione dei terreni - hanno rifiutato per poi presentare ricorso al Tar e innescando di fatto un mega contenzioso.

Il contenzioso

Vicenda trascinata negli anni - con tanto di sei cause legali - che ha costretto l’attuale amministrazione in Comune a vincolare un tesoretto mettendo da parte una parte delle risorse in cassa. «È stato faticoso, ma ci stimo riuscendo», ribadisce l’assessore Vanini. Oltre 1 milione e 600mila euro serviranno a ripagare i proprietari dei terreni espropriati e mai liquidati - importo calcolato sulla base del valore a metro quadro definito dall’Agenzia delle Entrate alla quale i vertici del Municipio hanno chiesto una stima - altrettante più o meno le risorse per il mancato godimento delle aree occupate senza titolo dal 2004 al 2024. «Una partita che dura da troppo tempo e che questa amministrazione sta riuscendo a chiudere», sottolinea il presidente della commissione Urbanistica Stefano Busonera.

