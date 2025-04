Espropri per l’ecocentro: è polemica 

La speranza, vana, era riposta in un piano di lottizzazione che avrebbe consentito di valorizzare quei terreni spogli e non edificabili che separano Monserrato dalla Cittadella Universitaria. La settimana scorsa, invece, l’amara sorpresa: ai proprietari è arrivato l’avviso di esproprio, in seguito al decreto di occupazione d’urgenza emanato il 21 marzo dal responsabile del settore Lavori pubblici. Nella parte di via San Fulgenzio che conduce al ponte Emanuela Loi sorgerà infatti l’ecocentro comunale, il cui iter si è sbloccato a febbraio dopo anni di battaglie.

Lo scontro

Il progetto è già stato appaltato e l’inizio dei lavori è previsto per giugno, ma dei quasi 7000 mila metri quadrati dell’area di intervento soltanto poco meno della metà erano di proprietà del Comune. Così stato necessario emanare un provvedimento urgente che ha provocato sconforto. «Noi monserratini abbiamo già dato un sacco di terreni, per l’Università, per le case della Cooperativa Cento, per le opere complementari alla 554», lamenta Gianfranco Loddo, uno dei proprietari ad aver ricevuto l’avviso. «Pensavamo che in questi terreni avremmo potuto costruire le case per i nostri figli, in continuità con la zona del Policlinico. Ma potrebbero anche nascere case dello studente o alberghi per ospitare le persone che da tutta la Sardegna vengono all’ospedale. Siamo scontenti di questo modo di fare, abbiamo già dato tanti terreni a pochi euro al metro quadro. E comunque non è una questione di soldi ma di fare le cose bene».

L’opposizione

Contrario al provvedimento anche Flavio Pilloni. «Ho dei figli che vorrebbero costruirsi la casa sul nostro lotto. A ogni cambio di sindaco viene promesso che la questione sarà sistemata, ma le cose sono sempre rimaste uguali». Contro gli espropri si schiera anche parte dell’opposizione. «I cittadini speravano che la zona di via San Fulgenzio, con vista sull’Università, diventasse la casa dei loro figli: si trovano ora espropriati i terreni, frutto del sudore dei loro avi, a un valore irrisorio», attaccano Andrea Zucca, Valentina Picciau e Massimiliano Cao. «Ma i voti alle elezioni erano arrivati anche per le promesse di uno sviluppo di quell'area, una delle poche a sud di Monserrato», continuano. «Ora queste persone resteranno senza terra e con pochi spiccioli».

La replica

Secca la smentita del sindaco Tomaso Locci. «Nessuna promessa di edificabilità è mai stata fatta su quei terreni, la zona fu decisa dalle precedenti Giunte e in continuità amministrativa abbiamo confermato la scelta sulla destinazione urbanistica di quel lotto, ampliando l’area perché quella destinata non era sufficiente», spiega. «Nel nostro Puc, ora al vaglio della Regione, sono state decise altre zone lungo la 554 dove ci sarà la possibilità di espansione, i figli potranno costruire là, se vorranno». Poi conclude con una nota polemica verso la minoranza. «È ora di finirla di raccontare frottole e creare allarmismi. Grazie a noi a Monserrato sorgerà il primo ecocentro: prima si faceva pagare ai cittadini la manutenzione di una struttura inesistente».