Espropri forzati al via: «Questa terra è nostra, non ci arrendiamo» 

«O ci ribelliamo o mangeremo pale eoliche». A dirlo è Gianluca Melis, ieri durante il sit-in organizzato dal “Comitato no Tyrrhenian link” nel suo terreno, sotto esproprio coatto, in località Su Pardu, nelle campagne di Selargius. Qui le ruspe e gli operai di Terna sono già in azione per realizzare la parte finale del progetto destinato a collegare la Sicilia con la Sardegna e la Penisola attraverso un doppio cavo sottomarino: un nuovo corridoio elettrico al centro del Mediterraneo.

Rabbia e nostalgia

«Terna va a avanti con le sue proposte che noi non abbiamo intenzione di accettare. Per un terreno di 1.400 metri vogliono darci 8mila euro, comprese le piante. Ma non è il costo che ci interessa: noi non vogliamo venderlo, ha un valore affettivo troppo grande», afferma Melis che insieme al fratello e alla sorella ha ereditato dal padre quel piccolo pezzo di terra, acquistato tantissimi anni fa con grande sacrificio dal nonno paterno.

«La nostra dignità non è in vendita», incalza l’uomo che si commuove quando gli altri attivisti poggiamo per un attimo bandiere e striscioni per zappare e innaffiare le uniche piante sopravvissute allo smantellamento: sei ulivi che ancora resistono grazie a una legge che protegge la loro esistenza. Mentre del ginepro nel terreno vicino a quello di Gianluca, venduto a Terna, sono rimaste solo una parte del tronco e le radici. Piano piano tutti gli altri alberi a Su Pardu sono stati abbattuti.

Ultime azioni

«Terna ha completamente smantellato la mia terra, qui c’erano piante di nespole, albicocche, mandorle, alcuni cespugli di capperi, era un piccolo frutteto che hanno spazzato via in poche settimane. Hanno sradicato anche l’impianto di irrigazione, si solo salvati solo gli ulivi», prosegue l’uomo che invita tutti a una ribellione non violenta, ma neanche silenziosa. «La nostra voce, il nostro volere non hanno valore: Terna fa quello che vuole a casa nostra perché appoggiato dalla politica e dallo Stato. Un privato si sta impossessando di un bene non suo per un qualcosa che non poterà nulla alla nostra comunità. Ci ribelliamo, perché combatteremo fino alla fine per tenerci ciò che è nostro, ma l’azienda con l’arroganza dei soldi vuole comprarsi tutto».

L’appello

«Il nostro terreno è piccolo, ma siamo pronti a una grande lotta pacifica – prosegue Melis -. Per ora abbiamo dato tutto in mano a uno studio, ma tutti noi sardi dobbiamo unirci, insieme ai Comitati, contro questa speculazione e questa colonizzazione della Sardegna». E poi il dito puntato contro Stato e Regione: «Loro non legiferano per tutelare il nostro territorio, ma da soli non andiamo da nessuna parte. Ci sono persone che non sono pacifiche come me e si ribelleranno, tanti vivono lavorando la terra, anzi tutti viviamo grazie alla terra, senza questa siamo il nulla e non si può creare il deserto».

Le contromosse

Per bloccare gli espropri coatti, circa un mese fa, il Comitato che si oppone ai lavori ha presentato un esposto alla Procura di Cagliari. Al centro del reclamo c’è la consultazione pubblica che, durante la fase del procedimento autorizzativo, non ci sarebbe stata. «Si sta realizzando proprio quello che noi abbiamo rappresentato nell’esposto», spiega l’avvocata Giulia Lai. «Non c’è stato il dibattito pubblico che si sarebbe dovuto realizzare per informare la popolazione. Questi sono espropri che per Terna determinano la possibilità di fare occupazioni d’urgenza ed è esattamente quello che sta subendo in questi giorni la famiglia Melis. Gianluca e i suoi fratelli erano totalmente ignari di quanto stesse avvenendo e della portata delle conseguenze. Oggi si ritrovano a subire un esproprio, a cui comunque faremo opposizione in quanto i termini non sono ancora scaduti».

RIPRODUZIONE RISERVATA