Espropri fantasma per le case popolari 

Inviata

Villamar. Un gran pasticcio. Una montagna di pratiche mai completate impedisce a decine di famiglie delle case popolari di riscattare i propri alloggi. Tutto perché i terreni sui quali gli immobili sono stati realizzati (1982), dichiarati abitabili (1983) e assegnati (1984) non sono stati espropriati del tutto, vale a dire che il Comune di Villamar non ha perfezionato l’iter definito la convenzione provvisoria sottoscritta con il vecchio Iacp: al Catasto i lotti risultano ancora intestati in parte ai vecchi proprietari e in parte al Ministero dei Trasporti, poiché in una striscia di terra in località Conca e Maccettu passava la vecchia ferrovia.

Le richieste

Per decenni nessuno si è accorto di nulla, finché un signore gentile di nome Luigi Melis non ha pensato di acquistare l’alloggio al civico 11 di via del Lavoro per il quale ha sempre pagato l’affitto e dove ha trascorso gli ultimi quarant’anni insieme alla moglie e alle figlie. Era il 2014. La risposta di Area fu laconica: «Non è immediatamente possibile procedere all’istruttoria della pratica in quanto non risultano presenti tutti gli atti». Luigi Melis ha atteso paziente e qualche anno dopo ha inoltrato una nuova richiesta di preventivo, l’ultima nel 2019. «Abbiamo aspettato a lungo, anche perché il Covid ha congelato tutto, ma a quanto pare ci sono problemi con gli espropri», racconta intrecciando i pugni sulla tovaglia a quadretti che copre il tavolino in soggiorno. In effetti i problemi ci sono e non riguardano solo le case di via del Lavoro e via Rinascita (16 alloggi), ma anche quelle sorte più o meno negli stessi anni in località Su Foraxi, in tutto circa quaranta alloggi. A confermarlo, oltre ai tecnici del Comune, sono gli amministratori. «Ci siamo trovati questo grave problema tra capo e collo, è una questione di quarant’anni fa e ora stiamo cercando di risolverla», dice il sindaco Gianluca Atzeni.