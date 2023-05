Espropri e bonifiche bloccati da mesi: i lavori non partono 

Le immagini del maxi sgombero del campo nomadi abusivo, sorto negli anni in via San Paolo, sono oramai sbiadite. Era l’ottobre del 2021. Tutti speravano che dopo quell’azione, con la rimozione della gigantesca discarica sorta lentamente e diventata una bomba ambientale, i lavori per la realizzazione del parco urbano da 18 milioni avrebbero subito una decisa accelerata. E che si iniziasse a vedere qualcosa di concreto. Ma dopo i primi interventi, con la pulizia di alcuni terreni, tutto si è fermato. E sono spuntate nuove gigantesche discariche.

Il cronoprogramma oramai è saltato. A gennaio 2023 si sarebbero dovuti concludere i lavori di pulizia e sarebbero dovuti iniziare gli interventi di riqualificazione. Le operazioni di bonifica dopo un ritardo dovuto ai ricorsi al Tar della società arrivata seconda alla gara, erano sì proseguite con la rimozione di rifiuti e macerie da diversi terreni. Ma sulle aree oggetto del sequestro preventivo di ieri regna ancora il caos. I proprietari rivendicano i loro diritti (anche di usucapione) e non intendono andarsene senza una giusta – secondo loro – contropartita. Il Comune prova ad attivare gli espropri ma finora non ci è riuscito. E le bonifiche, come aveva ricordato l’assessora ai Lavori Pubblici, si sono fermate a circa il settanta per cento dell’opera. (m. v.)

