Esposto per gli indennizzi negati 

I soldi degli indennizzi delle servitù militari hanno raggiunto le tasche di tutti i pescatori della Sardegna, tranne a Sant’Anna Arresi dove i pescatori non hanno ricevuto manco un euro. Romeo Puddu, uno dei 250 pescatori arresini, di accettare passivamente questa cosa, non ne ha nessuna intenzione. Pertanto, ha preso carta e penna e ha scritto al Prefetto e alla Procura della Repubblica, anche in qualità di Presidente della cooperativa pescatori “Pierluca”.

La protesta

«Ho deciso di scrivere perché non mi è piaciuta la superficialità di chi doveva pagare e non l’ha fatto. Hanno preso tutto alla leggera - spiega Puddu che ha 67 anni e vanta un’esperienza di 45 anni nella pesca - e non hanno seguito l’iter. È ora di finirla di darci degli assistiti quando in realtà siamo penalizzati nello svolgere il nostro lavoro, ci costringono ad accumulare debiti e poi, non ci danno nemmeno ciò che ci spetta di diritto? Ho chiesto se ci sono reati in tutta questa vicenda che, chi è preposto a farlo, lo accerti. Secondo me quello che è successo non è normale». Nella lettera al Prefetto, Romeo Puddu ha evidenziato il pericolo che qualche collega, proprio per i debiti contratti nell’attesa dei pagamenti degli indennizzi, corra il rischio di finire nella morsa degli usurai. «Il mancato pagamento, peraltro, senza sapere quando questo avverrà, rappresenta un danno rilevante per le famiglie che da due anni non percepiscono soldi per il loro sostentamento. Le esercitazioni militari ci impediscono di lavorare e oltre al danno, dobbiamo subire anche la beffa. Proprio per questo le chiedo un suo autorevole intervento».

Poca chiarezza

Non è da meno l’esposto inviato alla Procura della Repubblica. «Dal 1998 percepisco l’indennizzo per le servitù militari, per gli sgomberi e limitazioni per le esercitazioni nel golfo di Palmas. Tutti gli anni, il Comando Militare della Sardegna, a febbraio chiede l’invio delle domande per ottenere le somme spettanti, tramite la cooperativa armatrice, per ogni singolo pescatore - precisa Romeo Puddu - accertata la regolarità, le somme dovute vengono erogate tramite il comune di residenza. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna liquidazione relativa all’annualità 2022. Ritengo che non ci sia stata chiarezza nel comportamento del Comune di Sant’Anna Arresi e nemmeno da parte del Comando militare della Sardegna e del Ministero della Difesa. A mio modesto parere ci sono state delle inadempienze e delle irregolarità di cui chiedo al Procuratore di volerle eventualmente accertare. Una richiesta che ho fatto non solo nel mio interesse, ma nell’interesse di tutti i pescatori che fanno capo alla cooperativa che rappresento». Nel dettagliato esposto denuncia si chiede l’individuazione, qualora ce ne siano, di reati ed eventualmente di chi li ha commessi.

