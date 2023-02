Esposto contro Fedez e Rosa Chemical  Il siparietto hot a Sanremo? «Atti osceni»  

L’associazione Pro vita & Famiglia ha presentato un esposto alla Procura di Imperia, per atti osceni in luogo pubblico, contro il fuori programma dello scorso 11 febbraio alla finalissima del 73° Festival di Sanremo, quando Fedez e Rosa Chemical «hanno mimato un rapporto sessuale» è scritto in una nota dell’associazione.

«Si tratta - si legge nell'esposto - di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale». Nell’esposto alla Procura di Imperia, l’associazione, che ha sede a Roma, spiega le ragioni della denuncia, avvenuta «anche a seguito delle oltre 37 mila firme raccolte da una petizione popolare di Pro Vita & Famiglia». In una nota congiunta, Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, Carlo Giovanardi e Valerio Cianciulli, spiegano che l'esposto è stato presentato dall’avvocato Luca Ghelfi: «Sulla base dell’art 529 C.P. (atti e oggetti osceni) e 527 C.P. (atti osceni in luogo pubblico) per conto della stessa Onlus, dell'On. Carlo Giovanardi, ex ministro con delega alla Famiglia, e dell’avvocato Valerio Cianciulli, padre di due minorenni».

Di giovedì scorso, invece, la notizia della denuncia di Blanco per danneggiamento, in seguito allo show della prima serata della kermesse canora, quando distrusse a calci il giardino di rose allestito sul palco.

