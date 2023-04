Esposto all’Antitrust: «Pubblicità ingannevole sul fotovoltaico» 

“Realizzi un impianto voltaico a costo zero e non paghi più le bollette: bolletta zero”. È l’invitante slogan con il quale una società di Quartucciu invita ad acquistare, appunto, un impianto fotovoltaico. Ma secondo l’associazione Adiconsum, le cose non stanno così e per questo l’associazione per la difesa dei consumatori ha presentato un esposto contro la società Green House Italia, con sede a Quartucciu, per “pubblicità ingannevole”.

«La pubblicità rimandava a un sito internet», scrive il presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu, nell’esposto, «nel quale sono riportati svariati messaggi suscettibili di ingannevolezza nei confronti dei consumatori». Nell’esposto, ne elenca alcuni: “Scopri le soluzioni energetiche bolletta zero”, “Chiedi ai nostri agenti info sulle soluzioni a bolletta zero” e altri. All’interno del sito, aggiunge Adiconsum, si indicano varie taglie di impianti fotovoltaici «per ognuna delle quali si prevede che vi sia un anticipo a carico del cliente, con recupero massimo 45 giorni-cessione del credito». Secondo l’associazione, inoltre, i prezzi indicati «appaiono esosi e fuori mercato».

L’Adiconsum Sardegna ha dunque chiesto all’Antitrust di verificare la correttezza della pratica commerciale e un provvedimento cautelare d’urgenza per far cessare le pratiche ritenute eventualmente scorrette» da parte della società.

